Bad Sachsa. 1.478 Kilometer trennen Bad Sachsa & Castelnau-de-Médoc, doch ihre Städtepartnerschaft ist beispielhaft für ganz Europa.

Von wegen Pflichttermin oder gar langweilig: Ein Abend unter Freunde – einmal mehr präsentierte sich die Jahreshauptversammlung der Deutsch-Französischen Gesellschaft in Bad Sachsa so. In entspannter Runde – und natürlich bei einem Glas Wein, etwas Käse und Brot - blickten die Mitglieder auf das bewegende Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Castelnau-de-Médoc zurück, wählten in Rekordzeit den Vorstand und erlebten auch eine Überraschung.

Vertrauen in Bad Sachsa: Vorstand wird einstimmig wiedergewählt - mit einer Überraschung

Lenken wird die Geschicke des Vereins aus der Uffestadt dabei weiterhin Saskia Liebing. Einstimmig sprachen sich die Mitglieder für die Wiederwahl der langjährigen Vorsitzenden aus, wie auch bei den weiteren Wahlen. Und hier kam es zu einer Zäsur für die DFG. Jochen Schildknecht ist nicht mehr zweiter Vorsitzender. Dreimal, so Saskia Liebing, habe sie ihn zu einer Amtszeitverlängerung überreden können – jetzt aber sei Schluss. „Was kaum jemand glaubt, niemand von uns weiß, wie lange Jochen schon im Vorstand ist. Noch nicht einmal er selbst“, sagte die Vorsitzende, was Schildknecht auch noch einmal bestätigte. „Du warst schon immer da – und im Jahr 2009, als ich den Vorsitz übernahm, auch mein größter Kritiker.“ Doch das habe sich schnell geändert und man bestens zusammengearbeitet.

Und ganz weg ist Jochen Schildknecht auch nicht. Er wird vorerst noch die Verwaltung für das Partnerhaus in Frankreich übernehmen, bis ein Nachfolger eingearbeitet ist. Für seine Nachfolge im Vorstand entschied man sich für eine interne Lösung: Patricia Kolbe-Röger, die bislang als Beisitzerin agierte, übernimmt diesen Part. „Ich gehe schweren Herzens, aber man muss auch andere einmal heranlassen“, erklärte Jochen Schildknecht, ehe er vom Vorstandstisch letztmalig aufstand und in die Reihen der Versammlung wechselte.

Die Ergebnisse der Vorstandswahlen der DFG Bad Sachsa:

Vorsitzende: Saskia Liebing

Stellvertreter: Patricia Kolbe-Röger, Thomas Koch

Schatzmeister: Michael Stecher

Schriftführerin: Tanja Teichmann (Neuwahl)

Beisitzer: Monika Stange, André Fritzowsky,

Im Fokus des Jahresberichtes von Saskia Liebing standen die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft, die im Jahr 2023 in Castelnau und Bad Sachsa gleichermaßen ausgiebig gefeiert wurden. Dabei bewiesen die Mitglieder der DFG, wie auch des Comité de Jumelage, dass Freundschaft kennt keine Grenzen, keine Sprachbarrieren und auch keine Probleme aus der Vergangenheit von Staaten miteinander kennt.

Ob in Frankreich oder in Bad Sachsa - die Städtepartnerschaft wird ausgiebig gefeiert

Zunächst ging es für eine Gruppe aus der Uffestadt in das 1.478 Kilometer entfernte Castelnau-de-Médoc. Ob beim Wochenmarkt, auf dem die Gruppe aus dem Südharz Bier und Bratwurst verkaufte, ob bei den verschiedenen Ausflügen in die Umgebung oder aber der großen Party zum Nationalfeiertag – die Bad Sachsaer feierten ausgiebig mit – und das eher wie Familienmitglieder. Aber auch der Gegenbesuch der Gäste aus Frankreich, eingebunden in die Festwoche, sei ein Ereignis, dass allen lange in Erinnerung bleiben werde, betonte Saskia Liebing. Sie erinnerte unter anderem an die „Grande Fête du Jumelage“ rund um das Rathaus, bei der bis in die Nacht hinein gefeiert wurde, wie auch den bewegenden offiziellen Ratsempfang. „Er ging vier Stunden, aber die Zeit verging schnell.“ Aber auch der Gottesdienst im Vitalpark, der zweisprachig gehalten wurde, sei eines der Highlights gewesen. Die Vorsitzende betonte ausdrücklich, dass all dies nur dank vieler Sponsoren und Unterstützer, seien es Vereine, Firmen, Institutionen, Privatpersonen oder die Stadtverwaltung, möglich war, solch eine Festwoche zu veranstalten. „Dafür können wir nur Danke sagen.“

Kassenbericht einmal anders: Zinseinnahmen steigen im Südharz um 11.000 Prozent

Dass trockene Zahlen charmant aufbereitet werden können, bewies im Anschluss Kassenwart Michael Stecher. Das Wichtigste zuerst: Die Feierlichkeiten zum Jubiläum haben ein Loch in die Vereinskasse gerissen – die Kosten stiegen um 1.171 Prozent, wie erklärte. Doch vor allem dank Spenden konnte man dies kompensieren. Stecher konnte aber auch weitere Zahlen der Superlative präsentieren. Beispielsweise stiegen die Zinseinnahmen auf dem Konto um stolze 11.000 Prozent von 3 Cent auf 1,30 Euro im Jahr 2023.

Mehr zu den Jubiläumsfeierlichkeiten der DFG Bad Sachsa:

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft:

Renate Seifert, Reinhild Lührig, Ina Liebing, Saskia Liebing (alle 25 Jahre)

Abschließend bleibt noch der Blick auf das, was im Jahr 2024 geplant ist. „Ganz ehrlich: Wir haben uns ein ruhiges Jahr verdient“, betont Saskia Liebing, wobei dennoch einige Aktionen geplant sind.

Termine im Jahr 2024 bei der DFG

Seit Mitte Januar läuft ein neuer Französisch-Kurs mit 31 Teilnehmern. Zum Abschluss gibt es wieder das beliebte Kurs-Essen in der Oberschule Bad Sachsa

Ebenfalls seit Anfang März sind 5 Austauschschüler über das Erasmus-Projekt am Gymnasium Pädagogium

Im April/Mai ist ein Arbeitseinsatz im Partnerschaftshaus geplant. Insbesondere die Küche und die Betten sollen erneuert werden

Die Stadtmeisterschaft im Boule ist am 8. September geplant

