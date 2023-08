50 Jahre Freundschaft mit Frankreich: So feiert Bad Sachsa

Freundschaft kennt keine Grenzen, keine Sprachbarrieren, keine Probleme aus der Vergangenheit: Exakt dies beweisen die Mitglieder der Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) und der Stadt Bad Sachsa seit nunmehr 50 Jahren. So lange besteht bereits die Städtepartnerschaft zwischen der Uffestadt und dem 1.478 Kilometer entfernten Castelnau-de-Médoc bzw. dem Comité de Jumelage (Pendant zur DFG) in Frankreich.

Dass man seit nunmehr 5 Jahrzehnten diese Freundschaft bereits pflegt, Werte wie Toleranz und Völkerverständigung wirklich lebt, wird im Jahr 2023 groß gefeiert. Zum Auftakt ging es für eine große Delegation aus Bad Sachsa gen Frankreich, vom 16. bis 23. August findet nunmehr der Gegenbesuch aus Castelnau statt. Dieser wird ganz groß zelebriert – wie genau, erklärt die DFG-Vorsitzende Saskia Liebing im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die DFG-Vorsitzende Saskia Liebing präsentiert beim Festakt in Castelnau das besondere Gastgeschenk der Stadt Bad Sachsa: eine Holzbank mit Foto: DFG Bad Sachsa / Verein

Dabei – und das steht fest – hat bereits der erste Teil der Feierlichkeiten in Frankreich gezeigt, wie besonders diese Städtepartnerschaft ist. Ob beim Wochenmarkt, auf dem die Gruppe aus Bad Sachsa Bier und Bratwurst verkaufte, ob bei den verschiedenen Ausflügen in die Umgebung oder aber der großen Party zum Nationalfeiertag – die Bad Sachsaer haben mitgefeiert – und das eher wie Familienmitglieder.

Eine Premiere konnte dabei sogar Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade feiern, der zum ersten Mal mit in die Partnerstadt reiste. Vor allem auch der große Festakt sei ein Moment gewesen, der sicherlich unvergesslich bleibe. Großen Anteil daran habe auch das Gastgeschenk der Stadtverwaltung aus Bad Sachsa gehabt. Man überreichte eine geschnitzte Holzbank, auf der die Wappen der Uffestadt, der DFG und von Castelnau integriert sind. „Die ist wirklich gut angekommen. Ich konnte kaum glauben, wie oft diese fotografiert wurde.“ Selbst in der örtlichen Zeitung wurde das Präsent als „magnifique“ (deutsch: herrlich) bezeichnet.

Gänsehautmoment: „Place de Bad Sachsa“ wird in Frankreich eingeweiht

Aber auch für die Gäste gab es einen speziellen Gänsehautmoment: Vor Ort wurde der „Place de Bad Sachsa“ offiziell eingeweiht – also ein Bereich, der der Partnerkommune gewidmet ist. Und die DFG-Vorsitzende erhielt als persönliches Geschenk noch ein Hinweisschild nach Castelnau versehen mit den Worten „Damit Du weißt, wo dein Zuhause ist“ überreicht.

Beim Anschneiden der Torte (von links): Castelnaus-Bürgermeister Eric Arrigoni, sein Bad Sachsaer Amtskollege Daniel Quade, Guy Amiot (Vorsitzender Comité de Jumelage) und Saskia Liebing (Vorsitzende Deutsch-Französische Gesellschaft Bad Sachsa). Foto: DFG Bad Sachsa / Verein

Der Gegenbesuch der Freunde aus Castelnau-de-Médoc in der Uffestadt lässt nunmehr auch nicht mehr lange auf sich warten. Am 16. August reisen die Franzosen an – und auch ihnen wird ein breites Programm bis zum 23. August geboten. „Wir erwarten die Franzosen wieder auf dem Schulhof der Oberschule.“ Und dort soll gleich bei der Ankunft mit Bratwurst und Getränken gefeiert werden.

Die DFG ist stolz auf 50 Jahre gelebte Völkerverständigung. Insbesondere in Zeiten politischer Umbrüche und aktuell mit Blick auf den Krieg in der Ukraine ist Völkerverständigung bzw. gelebte Völkerverständigung wichtiger denn je. Vorstand der DFG Bad Sachsa

Einen Tag später, am Nachmittag des 17. August, wird es dann im wahrsten Sinne offiziell. Dann findet der große Ratsempfang mit geladenen Gästen und anschließendem Sektempfang im Kursaal der Uffestadt statt.

Livemusik vom Feinsten: Die Band „Simple Life“:

Der eigentliche Höhepunkt der Festwoche wird hingegen am Samstag, dem 19. August, stattfinden. Rund um das Rathaus von Bad Sachsa wird es ein buntes Markttreiben, die „Grande Fête du Jumelage“, über den gesamten Tag verteilt geben. Besonders freut sich Saskia Liebing dabei über das große Engagement der örtlichen Vereine, Verbände und der Geschäftswelt bei der Aktion. Das zeigte sich schon im Vorfeld: 18 Vereine hatte der Vorstand zur Planung angeschrieben, beim eigentlichen Treffen waren dann 21 vor Ort. „Das hat uns wirklich gefreut.“

Das alles wird beim bunten Markttreiben, dem Höhepunkt der Festwoche, geboten

Und diese bringen sich auch ein: Die Kindergärten und Schulen bieten Mitmachprogramme, die GLC stellt eine Hüpfburg auf, das Team vom Gymnasium Pädagogium brät „Päda-Burger“, der Verkehrsverein Steina bietet Grillspezialitäten, der Landessportbund ist mit Geräten vor Ort. Frisches Brot wird es vom Förderverein Kultur- und Heimatpflege aus Neuhof geben, der zudem dafür gesorgt hat, dass das Infomobil der Kreisjägerschaft vor Ort ist. Ferner stellt der Malkreis Kunst aus, wie die Freiwillige Feuerwehr ihre Fahrzeuge und die Schützengesellschaft lädt zum Schießen mit dem Lichtpunktgewehr ein. Auch zwei Bierwagen wird es geben und die Gäste aus Frankreich werden an ihrem Stand Wein und Spezialitäten aus dem Medoc anbieten.

Zu einer guten Feier gehört aber auch Livemusik. Unter anderem der Fanfarenzug Neuhof, die Südharzer Alphorn Bläser und die ukrainische Gemeinde werden hierfür sorgen. Als Highlight konnte man die Partyband „Simple Life“ gewinnen. „Die machen wirklich Stimmung“, betont Saskia Liebing.

DFG-Jubiläum: Die große Party am 19. & 20. August in Bad Sachsa 19. August - „Grande Fête du Jumelage“ rund um das Rathaus: 12 Uhr: Eröffnung mit dem Fanfarenzug Neuhof, 14 bis 14.30 Uhr: Konzert der Südharzer Alphorn-Bläser, 15 bis 16 Uhr: Zumba zum Mitmachen (Förderverein Grundschule Bad Sachsa/Salztal Sportcenter), 16 bis 17 Uhr: Musik durch die ukrainische Gemeinde in Bad Sachsa, ab 19 Uhr: Konzert mit der Band „Simple Life“ auf der Bühne; ganztägig: diverse Stände mit kulinarischen Angeboten und Spezialitäten aus der Region, Kinderprogramm inklusive Hüpfburg, Sportgeräte zum Ausprobieren, Sonderstempel der Harzer Wandernadel. 20. August - Frühschoppen und Konzert im Vitalpark: 11.30 Uhr: ökumenische Andacht, 11.30 bis 14.30 Uhr: Musik mit dem Balsorchester Sieber unter der Leitung von Walter Ziegler, 15 bis 17 Uhr: Konzert mit der Band „Die Schoenen“, ganztägig: Verpflegung durch die GLC.

Nach einer vermutlich kurzen Nacht geht es dann am 20. August im Vitalpark weiter. Ab 11.30 Uhr wird es dort einen Frühschoppen geben, der aber mit einer ökumenischen Andacht, die auch ins Französische übersetzt wird, startet. Für die passende Musik sorgen an diesem Tag das Blasorchester Sieber und anschließend als besondere Attraktion im Rahmen des Bad Sachsaer Konzertsommers die Band „Die Schoenen“ – alles bei freiem Eintritt. Für die passende Verpflegung ist dank der GLC auch bestens gesorgt. „Das Team der GLC um Karen Ruppelt unterstützt uns hier wieder in großem Maße.“ Dem „Savoir-vivre“, also der französischen Art gut zu leben, sollte am 19. und 20. August, aber auch während der gesamten Woche in Bad Sachsa, also nichts im Wege stehen.

Sonderstempel der Harzer Wandernadel gibt es passend zum Jubiläum

Eine besondere Attraktion kann die DFG aber auch vor allem Wanderfreunden an diesem Wochenende bieten. Am 19. Und 20. August wird ein Sonderstempel der Harzer Wandernadel passend zum Jubiläum verfügbar sein. „Wir freuen uns, dass das Jubiläum damit noch einmal besonders gewürdigt wird.“

DFG-Jubiläum: Das Veranstaltungsprogramm in Bad Sachsa Mittwoch, 16. August: ca. 18 Uhr, Ankunft der Gäste an der Oberschule Bad Sachsa Donnerstag, 17. August: 16 Uhr, offizieller Empfang mit Festakt im Kursaal von Bad Sachsa und anschließendem Sektempfang Freitag, 18. Uhr: Ausflug der Gäste nach Ebergötzen in das Brotmuseum, anschließend Shopping in Göttingen Samstag, 19. August: Fest rund um das Rathaus Sonntag, 20. August: Frühschoppen und Konzert im Vitalpark Montag, 21., und Dienstag, 22. August: zur freien Verfügung mit den Familien Mittwoch, 23. August: Abreise der Gäste

„Die DFG ist stolz auf 50 Jahre gelebte Völkerverständigung. Insbesondere in Zeiten politischer Umbrüche und aktuell mit Blick auf den Krieg in der Ukraine ist Völkerverständigung bzw. gelebte Völkerverständigung wichtiger denn je. Getragen wird diese Partnerschaft von beiden Städten, Bad Sachsa und Castelnau de Médoc, gelebt wird sie von den Mitgliedern der DFG, den Familien, Vereinen und Einzelpersonen, die diese Partnerschaft zu einer echten Freundschaft zwischen den Ländern haben wachsen lassen. Die DFG fungiert als Bindeglied zwischen allen Beteiligten und füllt den deutsch-französischen Gedanken mit Leben“, erklärt der DFG-Vorstand noch einmal unisono. Sie danken auch allen Mitgliedern, Freunden und Sponsoren für ihre Unterstützung in all den Jahrzehnten – und auch speziell für die Festwoche aktuell. „Ohne dies wäre all das nicht möglich.“

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de