Städtepartnerschaft 50 Jahre Städtepartnerschaft: So feiert Bad Sachsa in Frankreich

Das Jahr 2023 ist ein ganz besonderes für die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) in Bad Sachsa: Der 50. Geburtstag der Partnerschaft mit Castelnau-de-Médoc wird begangen – mit Festtagen in Frankreich und der Uffestadt gleichermaßen. Aufklärung, Toleranz, Völkerverständigung diese Werte leben die Mitglieder der DFG wie auch ihres Pendants in Castelnau beim Comité de Jumelage seit nunmehr 50 Jahrzehnten, unzählige Freundschaften sind dabei entstanden.

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres sind die Mitglieder der DFG in einem Bus sowie mit privaten Pkw in die Partnerstadt. Von den Feierlichkeiten dort, wird unsere Redaktion in diesem Artikel in loser Reihenfolge berichten.

Das Programm in Castelnau-de-Médoc:

Am späten Abend des 8. Juli traf der Bus in Castelnau ein, die Begrüßung fiel wie immer besonders herzlich aus.

Nach einer kurzen Nacht stand am Morgen des 9. Juli bereits einer der Höhepunte der Reise für die Gruppe aus Bad Sachsa an, man nahm am großen Markt teil. Dabei konnten die Gäste aus dem Südharz nicht nur über den Markt schlendern, es wurde auch tatkräftig teilgenommen. So verkaufte man vor Ort verschiedene deutsche Spezialitäten.

Das Programm in Bad Sachsa:

Der Gegenbesuch der Freunde aus Castelnau-de-Médoc in der Uffestadt lässt aber auch nicht lange auf sich warten. Am 16. August reisen die Franzosen an – und auch ihnen wird ein breites Programm bis zum 23. August geboten: Der offizielle Empfang durch die Mitglieder des Stadtrates und der Stadtverwaltung in Bad Sachsa sowie den Vorstand der Deutsch-Französische Gesellschaft wird am Donnerstag, dem 17. August, ab 16 Uhr im Kursaal abgehalten.

Der eigentliche Höhepunkt der Festwoche wird aber hingegen am Samstag, dem 19. August, stattfinden. Rund um das Rathaus von Bad Sachsa wird es ein buntes Markttreiben über den gesamten Tag verteilt geben. „Wir werden auch besondere Livemusik haben. Es wird Raum für nette Gespräche geben und natürlich darf und soll auch Gegessen und Getrunken werden“, führt Saskia Liebing aus. Dem „Savoir-vivre“, also der französischen Art gut zu leben, sollte an dem 19. August, aber auch während der gesamten Woche in Bad Sachsa nichts im Wege stehen.

