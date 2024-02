Wieda. Mobilitätsfrust im ländlichen Raum: Der Südharz kämpft mit verkehrstechnischer Isolation, meint Redakteur Thorsten Berthold.

Es ist 1997, ich bin in der Oberstufe am Päda und freu mich - nicht. Nicht weil ich auf das Gymnasium in Bad Sachsa gehe, sondern weil die Frage, wie ich zwischen meinem Wohnort in Wieda und der Schule hin und her komme, eine logistische Herausforderung ist. Die Freistunden im Stundenplan waren schon damals mit dem Fahrplan der Busse kaum zu vereinbaren. Gar nicht daran denken möchte ich, was es bedeutet hätte, das Gymnasium in Herzberg zu besuchen. Dann wäre ich neben dem Bus auch noch auf die Bahn angewiesen. Der Slogan „Die Bahn kommt“ wirkte schon Ende der 1990er irgendwie zynisch.