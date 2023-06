Ein Radweg, der West und Ost, Walkenried und Ellrich verbindet

Das Band ist durchschnitten - wobei der Akt mehr symbolischer Natur war: Der Fuß- und Radweg zwischen Walkenried und Ellrich ist offiziell freigegeben. EIn grenzüberschreitendes Projekt damit beendet, dass nicht nur zwei Orte miteinander verbindet, sondern auch Symbolcharakter: Zwei Landkreise bzw. Bundesländer, die früher die Innerdeutsche Grenze trennte, sind nunmehr offiziell für Fußgänger und Radfahrer wieder miteinander verbunden. Rund 50 Personen waren beim symbolischen Banddurchschnitt durch die Vertreter der Stadtverwaltung Ellrich, der Gemeindeverwaltung Walkenried und der Kreisverwaltungen Göttingen und Nordhausen zugegen.

Der Radweg verläuft nördlich der L 601 auf niedersächsischer Seite beziehungsweise der L1014 auf dem thüringischen Abschnitt. Für das 960 Meter lange Teilstück auf dem Gebiet der Gemeinde Walkenried wird ein vorhandener Wirtschaftsweg genutzt, es schließt an der Landesgrenze an die Planungen auf thüringischer Seite an.

Spatenstich erfolgt bereits im Jahr 2020

Der offizielle Spatensich für das Projekt erfolgte am Anfang Oktober 2020 unter reichlich Medienrummel. Nachdem die Arbeiten im Walkenrieder Teil bereits Anfang November 2020 abgeschlossen wurden, folgte im Jahr 2021 der Gegenpart aus Ellrich. Seit Mitte Juli 2021 gibt es auch eine Rastmöglichkeit. An der Stelle, an der sich beide Wege kreuzen, steht nun eine Sitzgruppe aus Holz, die zum Verweilen und Ausruhen einlädt. Die Idee zu dieser kam bei den Feierlichkeiten den Pfarrern Heiner Reinhard (Walkenried) und Jochen Lenz (Ellrich) bei der Vorbereitung zum gemeinsamen Gottesdienst im Zuge des traditionellen Rotbuchenfestes am Tag der Deutschen Einheit.

Und auch wenn die Arbeiten an sich schon knapp zwei Jahre beendet sind und seitdem viele Menschen den Fuß- und Radweg genutzt haben, verhinderte die Corona-Pandemie bislang eine offizielle Einweihung. „Das konnten wir jetzt endlich nachholen“, freute sich Walkenrieds Bürgermeister Lars Deiters.

Bessere Ausschilderung wird gefordert

Dass der Radweg nötig war, darin waren sich alle Beteiligten seit langem einig. Allerdings gibt es auch mahnende Stimmen. Vor allem die Ausschilderung müsse, so erklären Anwohner, wie auch Radfahrer oder Gäste immer wieder, noch verbessert werden.

