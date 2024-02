Osterode am Harz. Nach den Kundgebungen in Osterode haben einige Menschen Zweifel an der Menge der Teilnehmer. Auch die Beteiligung des Landvolks ruft Fragen auf.

Die Demonstrationen vom vergangenen Wochenende haben für Wirbel gesorgt in Osterode am Harz und in der Region. Vermehrt wurden dabei im Nachhinein Stimmen laut, welche die offiziellen Teilnehmerzahlen und die Beteiligung bestimmter Organisationen bezweifeln. In Facebook-Gruppen in der Region bestreiten zum Beispiel mehrere User, es hätte sich niemals um rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Demo handeln können. Maximal 300 Menschen sehen diese Kommentatoren stattdessen auf den Fotos vom Kornmarkt am Sonntagabend.