Herzberg. Neue Sperrung in der Baustelle der Ortsdurchfahrt Herzberg: Autofahrer müssen wieder anders fahren. Alles, was man jetzt wissen muss.

Die Bauarbeiten an der B243 schreiten voran

Die Bauarbeiten an der B243 schreiten voran. Seit kurzem ist jetzt auch die Zufahrt zur Sieberstraße gesperrt.

Auch von der Sieberstraße aus kann man nicht mehr auf die B243 aufffahren.

Das sorgt für Verwirrung und Staus in Nebenstraßen.

Der aktuelle Bauabschnitt der Straßensanierung in der Ortsdurchfahrt Herzberg läuft. Seit Montag ist nun noch die Sieberstraße gesperrt. „Die Sperrung der Sieberstraße ist wegen Austausch von Hausanschlüssen in offener Bauweise zwischen der B243 und der Rettungswache notwendig“, erklärt Günther Hartkens, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Golsar, die verantwortlich zeichnet für die Baustelle. Er erklärt weiter: „Die Befahrbarkeit des Knoten B243/Sieberstraße wurde allerdings solange wie möglich aufrecht erhalten. Die Sieberstraße wird voraussichtlich bis Ende Juli gesperrt bleiben.“

Weitere kurzfristige Sperrungen sind laut Chef der Landesbehörde nicht geplant.

Zunächst wurde ab Anfang Mai die Verkehrsführung vom aktuellen Baufeld auf das neue Baufeld umgebaut. Zwischen der B27 (Landgraben) und der Sieberstraße in Fahrtrichtung Osterode wird gebuddelt. Neben Kanalarbeiten und Verlegung einer neuen Gashochdruckleitung wurden die Asphaltarbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Osterode ausgeführt.

In Herzberg: Poststraße wird drei Wochen lang gesperrt

Weiterhin ist die Poststraße zwischen Hopfenhof und dem Herzberger Wasserrad (An der Alten Mühle) gesperrt. Hier werden ebenfalls Tiefbauarbeiten an den Kanälen ausgeführt. Die Sperrung der Poststraße ist so eingerichtet, dass die Straße An der Alten Mühle weiterhin über die Bundesstraße anfahrbar ist. Sobald die Arbeiten in der Poststraße beendet sind, wird die Verkehrsführung für die Straße An der Alten Mühle über die Poststraße eingerichtet. Der Parkplatz Zamenhofplatz ist für den gesamten Zeitraum dieses Bauabschnittes gesperrt.

Baustelle B243. Die neuen Umleitungen: Richtung Bad Lauterberg geht es über die Dr.Frössel-Allee

Aus Richtung Osterode wird der Verkehr in Richtung Bad Lauterberg und Göttingen (Bundesstraße 27) ab der Ausfahrt Eichholz über die Dr.-Frössel-Allee, Hüttuferstraße, Andreasberger Straße und Juesholzstraße bis zur Kreuzung B27/Juesholzstraße umgeleitet. Hierbei ist der Streckenabschnitt zwischen Abfahrt Eichholz und Osteroder Straße auf der B243 gesperrt. Es gibt hier außerdem drei Fußgängerampeln. Weiterhin ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert und ein absolutes Halteverbot eingerichtet.

Die K427 zwischen Aschenhütte und Eichholz wird zur Einbahnstraße

Die parallele Kreisstraße K427 ist zwischen Aschenhütte und Eichholz als Einbahnstraße eingerichtet, so dass der Verkehr nur in Richtung Herzberg fahren kann. Es besteht nur die Möglichkeit aus Richtung Dr.-Frössel-Allee, das Wohngebiet Eichholz zu erreichen. Fahrradfahrer dürfen die Kreisstraße in Richtung Aschenhütte nutzen.

Wer aus Sieber kommt, muss Vorfahrt gewähren

Für die Bauzeit ist die Vorfahrtsregelung an der Einmündung Andreasberger Straße (L521) und Hüttuferstraße geändert. Die L521 aus Richtung Sieber ist als untergeordnete Straße mit „Vorfahrt beachten“ eingerichtet.

Wie kann man im neuen Bauabschnitt fahren?

Die Verkehrsführung zwischen B27 und Sieberstraße wird wie folgt eingerichtet: Auf der B 243 ist die Fahrbahn nach Osterode innerhalb Herzbergs von der Einmündung B27/B243 bis zur Abfahrt Dr.-Frössel-Allee befahrbar.

Ab der B27 bis zur Sieberstraße ist die Fahrbahn nur in Richtung Osterode befahrbar.

Ab Sieberstraße bis zur Lonauer Straße sind je Richtung zwei Spuren frei gegeben.

Die Von-Einem-Straße, der Lebensmittelmarkt, Pfingstanger, Domeierweg, Osteroder und Lonauer Straße können aus Richtung B27 uneingeschränkt angefahren werden.

Die Heidestraße, An der Alten Mühle, die Hauptstraße und Sieberstraße werden voll gesperrt und sind von der B243 aus Richtung B27 (Bad Lauterberg / Göttingen) nicht mehr erreichbar.

Lokale Umleitungsstrecken werden eingerichtet: Von der Heidestraße und der Jungernstraße geht es nicht weiter zur B243

Die Heidestraße und Junkernstraße einschließlich Nebenstraßen sind von der Juesseestraße zu befahren.

Eine Durchfahrt auf die B243 ist aber nicht möglich.

Die Sieberstraße kann ausschließlich von der Juesseestraße und vom Am Sieberdamm angefahren werden.

Zwischen Ziegengasse und B243 ist die Sieberstraße voll gesperrt. Geschäfte und Restaurants können nur fußläufig erreicht werden. In der Sieberstraße sind die Parkplätze, Geschäfte, Arztpraxen und Restaurants östlich der Ziegengasse anfahrbar.

Von Lauterberg Richtung Göttingen und anders: Wie kann man Herzberg durchfahren?

Der Durchgangsverkehr auf der B27 wird eingeschränkt:

Aus Bad Lauterberg wird die Rechtsabbiegespur auf der B27 auf die B243 gesperrt, um hier vorbereitende Arbeiten für den Einmündungsbereich durchzuführen. Somit verbleibt eine gemeinsame Spur für den Geradeausverkehr in Richtung Gieboldehausen und den Rechtsabbieger in Richtung Osterode . Der Verkehr aus Richtung Gieboldehausen ist von dieser Maßnahme nicht betroffen. Die Ampelanlage bleibt in Betrieb.

Der Verkehr aus Richtung Gieboldehausen ist von dieser Maßnahme nicht betroffen. Die Ampelanlage bleibt in Betrieb. Wer aus Osterode nach Herzberg will, kann ab der Einmündung Osteroder Straße/Dr.-Frössel-Allee über die Osteroder Straße und B 243 bis zur Straße Am Sieberdamm fahren. Die angrenzenden Geschäfte, Arztpraxen und Restaurants an der B243 und Nebenstraßen sind bis zur Sieberstraße erreichbar.

Keine Ampeln an der B243 zur Heidestraße, Von-Einem-Straße und Sieberstraße

Die Ampeln an der B243 zur Heidestraße, Von-Einem-Straße und Sieberstraße sind außer Betrieb. Die Ampeln Am Sieberdamm und Lonauer Straße sind in Betrieb, so dass Links- oder Rechtseinbieger bzw. der Geradeausverkehr die B 243 kreuzen können.

Der kombinierte Geh-/Radweg zwischen Göttinger Straße und Von-Einem-Straße auf der westlichen Seite der B243 ist frei gegeben.

Wo können die Fußgänger hergehen?

Die Fußgängerüberwege an der Sieberstraße und Göttinger Straße müssen mitten im Baufeld genutzt werden.

Die Überwege an der Von-Einem-Straße sind gesperrt.

Für drei Wochen wird die Poststraße voll gesperrt. In dieser Zeit muss der Fußgänger an der Göttinger Straße die B243 queren, geht über den westlichen Gehweg bis zum Lebensmittelmarkt und wird zurück auf die östliche Seite (Sieberstraße).

Alternativ kann der Fußgänger zwischen Heidestraße und An der Alten Mühle den Hopfenhof und Wassergasse nutzen.

Der Gehweg zwischen Hauptstraße und Sieberstraße bleibt fußläufig begehbar.

Radfahrer müssen in diesem Abschnitt das Fahrrad schieben.

Fußgängerüberwege über die B243 sind an der Göttinger Straße, Sieberstraße, Am Sieberdamm und Osteroder Straße eingerichtet.

Zwei Fußgängerüberwege an der Von-Einem-Straße und Göttinger Straße bleiben gesperrt.

Der Rad- und Fußgängerverkehr kann bis auf Ausnahme der Poststraße für drei Wochen alle Geh- und Radwege sowie die Übergänge an den Ampelanlagen nutzen

Umleitungsstrecken für den Geh- und Fahrradverkehr werden ausgeschildert.

Alle Informationen zur Baumaßnahme

Aktuelle Informationen zur Baumaßnahme werden auch auf der Homepage der Stadt Herzberg bereitgestellt.

Für Fragen von Anliegern und Bürgern stehen die NLStBV und die Stadt Herzberg am Harz jeden Montag von 9 bis 10 Uhr persönlich im Baubüro in der „Hauptstraße 4“ zur Verfügung.

