Harz. Die Kundgebungen gegen Rechts stoßen nicht nur auf Gegenliebe. In den sozialen Netzwerken entlädt sich bisweilen viel Unverständnis und Zynismus.

Damit hatten auch die Veranstalter nicht gerechnet: Rund 2000 Menschen demonstrieren am Sonntag in Osterode am Harz auf dem Kornmarkt für Vielfalt und Demokratie. Das Aktionsbündnis Südniedersachsen nennt die Kundgebung einen vollen Erfolg und sieht sich in seinem Anliegen bestätigt. Osterodes Bürgermeister, Jens Augat (SPD), ist stolz und erleichtert, dass die Mehrheit der Bevölkerung nun bereit sei, sich zu wehren. Zuvor demonstrieren auch in Bad Lauterbergmehrere hundert Menschen gegen Rechtsextremismus.