Bad Sachsa. Schwieriger Einsatz für die Feuerwehren im Südharz. Das Löschen der leerstehenden Immobilie ist aus diesen Gründen besonders schwierig.

Unruhiger Start in das Wochenende: Ein Brand in einem ehemaligen Kinderheim in Bad Sachsa entwickelte sich zu einem längerfristigen Einsatz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Sachsa und Neuhof - und das auch noch unter erschwerten Bedingungen. Das war passiert.

Feuer in Bad Sachsa: Zusätzliche Einsatzkräfte alarmiert

Am Abend des 8. Dezember, gegen 20.30 Uhr, wurden zunächst die Einsatzkräfte aus Bad Sachsa seitens der Leitstelle in Göttingen unter dem Stichwort „Zimmerbrand“ in das seit mittlerweile 30 Jahren leerstehende Gebäude in der Steinaer Straße gerufen. Nach kurzer Zeit wurde die Ortsfeuerwehr Neuhof nachalarmiert, da sich der Zimmerbrand bereits zu einem Dachstuhlbrand ausgeweiter hatte, erklärt Feuerwehrsprecher Dennis Klinke.

Die Löscharbeiten entpuppten sich für die Einsatzkräfte dabei als extrem fordern: Mit 2 B-Rohren und 3 C-Rohren wurde der Brand bekämpft und gegen 1 Uhr unter Kontrolle gebracht. „Die Löscharbeiten waren für die ca. 45 eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehren mehr als schwierig, da der Zugang zum Gebäude eingeschränkt und die Brandbekämpfung aufgrund der extremen und zugewachsenen Hanglage sich als sehr kräftezehrend entpuppte“, beschreibt Dennis Klinke die Herausforderungen des Einsatzes.

Brand in Ex-Kinderheim im Südharz: Wasserversorgung ist schwierig

Nachdem der eigentliche Brand im Dachstuhl unter Kontrolle gebracht werden konnten, schlossen sich auch umfangreiche Nachlöscharbeiten an. Einige Glutnester im Bereich des Dachstuhles waren schwer zu erreichen, auch die Löschwasserversorgung an der Steinaer Straße und aus dem Ferienpark Landals gestalteten sich aufgrund der Wetterlage als schwierig.

Das Löschen des Brandes gestaltete sich aufgrund der Hanglage für die Einsatzkräfte schwierig. © Feuerwehr Bad Sachsa | Dennis Klinke

Gegen 4.30 Uhr am Samstagmorgen konnte dann zunächst die Freiwillige Feuerwehr Neuhof aus dem Einsatz entlassen werden. Auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa konnten gegen 6 Uhr am 9. Dezember wieder in den Standort einrücken. Nach umfangreichen Reinigungsarbeiten konnten die Fahrzeuge wieder einsatzbereit an die Leitstelle gemeldet werden.

Fleischerei und Anwohner verpflegen die Feuerwehren in Bad Sachsa

Der stellvertretende Abschnittsleiter des Brandabschnittes Nord, Markus Herzberg, machte sich vor Ort ein Bild der Lage, auch der Regelrettungsdienst des ASB aus Bad Sachsa (RTW) und Barbis (NEF) waren vor Ort und wurden durch einen RTW der DRK-Bereitschaft Bad Sachsa gegen 23 Uhr aus dem Einsatz heraus gelöst.

Dennis Klinke konnte aber trotz der Probleme beim Brand auch etwas Positives berichten: „Die Einsatzkräfte, neben Feuerwehr und Rettungdienst auch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Lauterberg, wurden durch die Fleischerei Kurth aus Neuhof sowie einen ein Anwohner verpflegt, dafür vielen Dank.“

Brandstiftung: Ex-Kinderheim im Südharz ist oftmals ein Ziel

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss von der Feuerwehr an die Polizei zur Ermittlung der Ursache für das Feuer übergeben, Angaben zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Fest steht aber, dass es in dem ehemaligen Knderklinik in den vergangenen Jahren immer wieder zu einem Feuer, meist durch Brandstiftung gekommen ist. Allein im Jahr 2018 brannte es in dem Gebäude dreimal.

