Brandserie in Neuhof: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

In der Nacht zu Mittwoch ist es in Neuhof erneut zu einem Feuer gekommen. Strohballen sind in Brand geraten, die von den Feuerwehren Neuhof und Bad Sachsa gelöscht wurden.

Neuhof. Der Mann wurde in der Nähe des jüngsten vorsätzlich gelegten Feuers bei Neuhof in der Nacht zu Mittwoch, 18. Dezember, festgenommen.

Zwei Polizisten einer Sonderstreife haben in der Nacht zu Mittwoch einen 22-Jährigen festgenommen, der in Verdacht steht, der mehrfache Brandstifter von Neuhof zu sein. „Er ist in Gewahrsam bei uns in Bad Lauterberg“, sagt Burkhard Hantke, Leiter des Polizeikommissariats, bei der Feier zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand am Mittwoch. Der Verdächtige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden, teilt die Polizei Göttingen mit.

Es sei ihm „ein Trost“, sagt Hantke, dass der mutmaßliche Täter noch in seiner Amtszeit gefasst werden konnte. Für 22 Brände in und um Neuhof soll der Verdächtige verantwortlich sein. „Es ist ein großer Erfolg unserer und aller Kollegen“: An dem Fall arbeiteten auch Beamte aus Göttingen, Northeim und Hannover. Hantke: „Wir haben richtig investiert.“ Die Ergreifung des Verdächtigen habe ein Vierteljahr gedauert. Er vergleicht: Bei einer Brandserie in Wolfsburg dauerte es anderthalb Jahre, bis Polizisten den Täter kürzlich fassten.

Unter den Gästen der Abschiedsfeier war Martin Dannhauer, stellvertretender Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg. Er sagt zu dem Ermittlungserfolg: „Wir sind sehr froh, die Feuerwehren können jetzt aufatmen.“ Allerdings seien „die Umstände der Person bedauerlich“; bei dem Verdächtigen handelt es sich wohl um einen Feuerwehrmann.

Ergriffen wurde er in Tatortnähe, als es in der Nacht zu Mittwoch erneut in Neuhof zu einem Feuer gekommen war – zum inzwischen 22. Brand seit August. Darüber informiert die Feuerwehr. Demnach wurden die Einsatzkräfte aus Neuhof und Bad Sachsa gegen 4.20 Uhr wegen eines Freiflächenbrandes alarmiert: In der Harzstraße waren Strohballen in Brand geraten, die unter einem Pferdeunterstand gelagert waren. Die Kameraden konnten das Feuer schnell löschen, berichtet Dennis Klinke, Pressewart der Feuerwehr Bad Sachsa auf Nachfrage unserer Zeitung. Gegen 5 Uhr war das Feuer aus. Vor Ort waren 16 Feuerwehrleute aus Neuhof und 22 aus Bad Sachsa mit insgesamt sieben Fahrzeugen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro. „Ob der Festgenommene für weitere Brandlegungen verantwortlich ist, steht nicht fest. Er schweigt bislang zu den Vorwürfen“, so die Polizei.

Der Feuerteufel hält Feuerwehren, Polizei und Anwohner seit Ende August in Atem. Immer wieder mussten Einsatzkräfte zu kleineren Bränden mit geringen Schäden ausrücken. Ein hoher Sachschaden entstand dagegen, als Ende Oktober die Köhlerhütte am Dorfgemeinschaftshaus in Neuhof brannte. Der Förderverein Dorfgemeinschaft bezifferte ihn auf etwa 30.000 Euro. Eine neue Qualität erreichten die Brände, als ein Wohnhaus am 28. November in Flammen stand. Ein Feuer war am Hintereingang zum Saalbereich der früheren Gaststätte ausgebrochen und hatte sich bereits in den Innenbereich gefressen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Verletzt wurde zwar niemand – Rauchmelder hatten die Familie rechtzeitig geweckt – der Sachschaden wurde jedoch auf etwa 50.000 Euro geschätzt.