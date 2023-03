VW mit Cord und Curry: Der Frühlingskäfer von 1984

„Außen sonnig, innen wonnig. Der Sunny-Bug zum Sonnenscheintarif. So bewirbt VW 1984 das Käfer-Sondermodell zum Preis von 9.900 Mark.

Vor 39 Jahren – im März 1984 – bietet Volkswagen zwei attraktive Käfer-Sondermodelle an Ab sofort sind zwei neue Sondermodelle des VW 1200 L bestellbar, wie Volkswagen History in einem Rückblick schreibt.

Eisblau oder sonnenbeige

„Der sonnenbeige Käfer“ und „Der eisblaue Käfer“: Diese Sondermodelle bieten über die Serienausstattung des VW 1200 L hinaus viele Extras, die jedoch nicht extra kosten. Der sonnenbeigen Käfer ist zusätzlich zur Serienausstattung mit zweifarbigen Dekorstreifen oberhalb der Einstiegsleiste und Dekorstreifen unterhalb der seitlichen Zierleiste ausgestattet. Außerdem gehören verchromte Radzierringe, Cordsitzbezüge und Kopfstützen in der Farbe Curry dazu.

Metall-Lackierung und Dekor-Doppelstreifen

Die Ausstattung des eisblauen Käfer besticht mit seiner Metallic-Lackierung, Dekor-Doppelstreifen oberhalb der Einstiegsleiste in schwarz-silber, verchromten Radzierringen sowie Stoffsitzbezügen und Kopfstützen in blaugrau. Beide Varianten sind außerdem zusätzlich mit schwarzem Velourteppich im Fußraum ausgestattet, der Fußboden ist mit strapazierfähigen, pflegeleichten Gummimatten belegt und der Kofferraum hinter der Rücksitzbank mit schwarzem Velourteppich verkleidet. Diese Sonderausstattung kann nicht verändert werden, die Fahrzeuge kosten in diesem Paket 9.900 DM. Gegen einen Mehrpreis sind zusätzlich die Radios „Braunschweig II“ oder „Emden II“ erhältlich. Beide Sondermodelle sind stückzahlenmäßig und zeitlich limitiert.

