VW Classic Parts steht vor einer Fusion

Wolfsburg. Die Detmeroder könnten künftig zu Volkswagen Original Teile Logistik gehören. Was das für Folgen haben könnte, ist bislang unklar.

VW Classic Parts, ein Unternehmen mit rund 60 Beschäftigten und Sitz in Wolfsburg-Detmerode, steht offenbar kurz vor einer Fusion mit der Volkswagen Original Teile Logistik (OTLG). Das berichtet die Wolfsburger IG Metall. Classic Parts kümmert sich um das Geschäft der Original-Ersatzteilversorgung für ältere Volkswagenmodelle.

„Die Fusion ist quasi beschlossen“

Der Betriebsrat und die IG Metall Wolfsburg in Person des Zweiten Bevollmächtigten Christian Matzedda und Harald Errerd, Betriebsbetreuer der VW Classic Parts, informierten die Beschäftigten jetzt im Rahmen einer Betriebsversammlung über die entsprechenden Pläne. „Der Personalvorstand der Marke Volkswagen, Arne Meiswinkel, hat den IG Metall Bezirk darüber informiert, dass die Fusion quasi beschlossen ist. Die Zustimmung weiterer Gremien wie unter anderem dem Aufsichtsrat der Volkswagen AG steht allerdings noch aus. Wann die endgültige Entscheidung fällt, ist offen“, schildert Harald Errerd, Politischer Sekretär bei der IG Metall Wolfsburg und zuständig für die VW Classic Parts, den aktuellen Sachstand. Auch die bei der Betriebsversammlung anwesende Geschäftsführung des Unternehmens nannte keine weiteren Einzelheiten.

Der Hauptsitz von OTLG ist in Baunatal

Die IG Metall sichert der Classic-Parts-Belegschaft ihre Unterstützung zu. Das gelte auch für weitere Gespräche zu einem möglichen Tarifvertrag. Während fast alle Beschäftigten von Volkswagen und den VW-Töchtern von Tarifverträgen der IG Metall profitierten, gelte das für die Beschäftigten bei VW Classic Parts nicht. Seit vielen Monaten kämpfen sie deswegen unter anderem mit Warnstreiks um einen an VW angelehnten Tarifvertrag. Wie sich die Fusionspläne darauf auswirkten, sei bislang unklar, heißt es in der Mitteilung der IG Metall. Die Zentrale der Volkswagen OTLG liegt auf dem Werksgelände der Volkswagen AG in Baunatal bei Kassel. Hier arbeiten Geschäftsführer und Ressortleiter mit über 150 Mitarbeitern. Schon seit Juni vergangenen Jahres hat die OTLG-Tochtergesellschaft „Zenda“ die logistische Abwicklung für die Volkswagen Classic Parts von Breuna/Wolfhagen aus übernommen.

