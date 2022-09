Treu wie Gold: Wolfsburgs Metaller ehren Jubilare

Knapp 900 Metallerinnen und Metaller sind kürzlich im Congress-Park für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt worden. „Es ist eine gute Tradition, dass wir die Kolleginnen und Kollegen, die der IG Metall bereits seit Jahrzehnten verbunden sind, würdigen. Gemeinsam haben sich unsere langjährigen Mitglieder für menschenwürdige Arbeit und den Aufbau und Erhalt unserer Demokratie eingesetzt“, sagte Flàvio Benites, Erster Bevollmächtigter der Geschäftsstelle in seiner Begrüßungsrede.

Sie sind das Rückgrat der Geschäftsstelle Wolfsburg

Bedenklich aber sei die Entwicklung rechtspopulistischer Strömungen: „Soziale Ungerechtigkeiten sind der Nährboden für solche Entwicklungen, denen wir als IG Metall entschieden entgegentreten, in dem wir für unsere Jugend reale Chancen und angemessene Lebensperspektiven, insbesondere eine abgeschlossene Berufsausbildung und einen gelungenen Übergang in den Beruf schaffen“, betonte Benites. Falko Mohrs, Mitglied des Deutschen Bundestages, ließ als Gast der Veranstaltung die Jahrzehnte aus Gewerkschaftssicht Revue passieren. „Die Jubilarinnen und Jubilare haben früh erkannt, dass eine starke Gewerkschaft die Interessen der abhängig Beschäftigten bewahren und unsere Gesellschaft solidarisch gestalten kann. Diese jahrzehntelange Treue hat dazu beigetragen, dass die IG Metall Wolfsburg heute mit über 90.000 Mitgliedern die größte Geschäftsstelle in der gesamten Bundesrepublik ist. Auch für die Zukunft gilt es, diese Stärke in Tarifrunden in die Waagschale zu werfen, aber auch im Kampf gegen jede Form von Rassismus und Ausländerfeindlichkeit.“

Ihr Motto: Einmal Metall, immer Metaller

Bei der Jubilarfeier wurden 6 Mitglieder für eine 75-jährige Gewerkschaftszugehörigkeit ausgezeichnet, darunter Horst Garska, Siegfried Weber und Hans Becker. Geehrt wurden 28 Mitglieder für 70 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit, darunter Reinhard Schmecht. 166 Gewerkschafter wurden für eine 60-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet, darunter Friedrich Brück, Wilhelm Koeln, Karlheinz Meinz, Erich Nalbach, Bernhard Koziolek, Helmut Sbiegay, Jürgen Grebe, Rudolf Schichta, Peter Kopp und Jürgen Klages aus dem Raum Gifhorn. Darüber hinaus wurden 529 Jubilarinnen und Jubilare für 50 Jahre und 1.162 Mitglieder für eine 40-jährige Gewerkschaftszugehörigkeit gewürdigt. Mehr als 900 der Jubilarinnen und Jubilare waren gekommen. Im Anschluss begeisterte das Kabarett „Leipziger Pfeffermühle“ das Publikum mit ihrer Show „Bio aus Rio“.

