Vorsfelde. Probst Lincoln ruft die Vorsfelder dazu auf, private Fotos von Feiern zur Verfügung zu stellen. Was damit geschehen soll.

St. Petrus/Heiliggeist Interaktives Fotoprojekt im Sommergarten in Vorsfelde

Die evangelische Kirchengemeinde St. Petrus/Heiliggeist lädt die Bewohner Vorsfeldes zu einem interaktiven Fotoprojekt unter dem Titel „Von der Wiege bis zur Bahre“ im Rahmen des Sommergartens ein. Das teilt Propst Ulrich Lincoln mit.

Auch in diesem Jahr soll es wieder einen Sommergarten rund um die St.-Petrus-Kirche in Vorsfelde geben. „Ab 1. Juli werden die Besucher auf dem Kirchplatz mit seinen vielen Bäumen und Zwischenräumen wieder viele besondere Ausstellungsstücke entdecken können“, verspricht Lincoln. Das Motto in diesem Jahr lautet: „Das Leben feiern.“

Eines der Objekte, die auf dem Kirchengelände ausgestellt werden, handelt davon, wie die Menschen in Vorsfelde ihre besonderen Lebenssituationen feiern: Geburt, Taufe, Einschulung, Geburtstag, Schulabschluss, Hochzeit, Abschied, Jubiläum, Party – „es gibt so viele Anlässe, das Leben zu feiern“, so Lincoln. Und immer gibt es davon Fotos, Bilder, Erinnerungen.

Bunte oder schwarz-weiße Fotografien der Vorsfelder

Die Bitte an die Menschen in Vorsfelde: „Stellen Sie uns Ihre Fotos vom Feiern zur Verfügung, und wir machen daraus eine große Fotowand, eine Feier-Wand. Diese wird dann auf dem Kirchenrasen ausgestellt“, erklärt der Vorsfelder Probst. Das können Fotos von Feiergesellschaften und Taufkleidern sein, aber auch von Kaffeetafeln und Gasthäusern, von Onkeln und Tanten, von Blumen und Geschenken, von besonderen und gewöhnlichen Orten und von vielen anderen Dingen, die für die Vorsfelder zum Feiern dazugehören. Es können moderne Fotos sein, aber auch Bilder aus der Vergangenheit, bunte ebenso wie schwarz-weiße.

Einige technische Hinweise gibt Lincoln interessierten Vorsfeldern mit auf den Weg: „Wenn Sie uns Ihre Fotos geben, werden wir diese einscannen und daraus eine große Fotowand gestalten. Sie bekommen Ihre Bilder also umgehend zurück.“ Wer sich beteiligen möchte, muss ins Kirchenbüro (Amtsstraße 31) kommen oder die Bilder per E-Mail an petrus-vorsfelde.buero@lk-bs.de schicken.

„Wer mitmachen möchte, stimmt damit einer Veröffentlichung seiner privaten Bilder zu“, teilt Lincoln noch mit. Abgabeschluss für Fotos ist der 12. Mai.

red

