Das Team der Geburtshilfe im Klinikum Wolfsburg bietet den Eltern-Informationsabend wieder in Präsenz an. Werdende Eltern bekommen unter anderem Einblick in den Kreißsaal. (Symbolbild)

Klinikum Wolfsburger Geburtshilfe lädt wieder in Präsenz zum Elternabend

Zwei Jahre lang war es wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Aber nun können werdende Eltern wieder vor der Geburt einen Blick in den Kreißsaal werfen. Das Team der Geburtshilfe im Klinikum Wolfsburg bietet den Eltern-Informationsabend wieder in Präsenz und nicht mehr digital an.

„Die Veranstaltung kehrt wieder ins altbekannte Format mit anschließender Kreißsaalführung direkt ins Klinikum zurück“, heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses. Erstmals am Donnerstag, 16. März, empfangen Hebammen und Ärzte die Besucherinnen und Besucher wieder vor Ort. Für die externen Teilnehmer gilt zumindest vorerst noch eine Maskenpflicht.

Verschiedene Geburtsmöglichkeiten werden vorgestellt

Während der Veranstaltung stellen die Geburtshilfe, die Kinderklinik sowie die Elternschule die Angebote des Klinikums rund um die Entbindung sowie zur Vor- und Nachsorge vor. In kurzen Vorträgen informieren Hebammen und Ärzte über verschiedene Geburtsmöglichkeiten wie zum Beispiel die Wassergeburt.

An der Veranstaltung beteiligt sind zudem die Kinderklinik und das Perinatalzentrum Level 1, das Eltern und Babys die höchste Stufe bei der Versorgung von Frühgeborenen sowie kranken Neugeborenen bietet. Bei einem Rundgang lernen die Besuchenden die Geburtsklinik mit ihrem Kreißsaal, die Mutter-Kind-Station sowie die Elternschule kennen. Individuelle Fragen können jederzeit an das Geburtshilfe-Team gestellt werden.

Regelmäßiger Austausch zwischen Eltern und Klinikum

„Wir freuen uns sehr, dass wir die werdenden Eltern wieder zu uns ins Haus einladen können und uns ihnen direkt und persönlich vor Ort vorstellen dürfen. Wir können uns so noch besser austauschen und einen noch besseren Einblick in unseren Bereich ermöglichen“, freut sich die Leitende Hebamme Kathalena Krüger.

Die Geburtshilfe bietet den Informationsabend jetzt wieder regelmäßig an – immer am ersten und dritten Donnerstag im Monat (außer an Feiertagen), jeweils ab 19 Uhr. Treffpunkt ist das Foyer. Die Teilnahme ist kostenfrei ohne Anmeldung.



