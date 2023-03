Breslauer Straße in Wolfsburg wird kurzfristig saniert

Die Fahrbahndecke auf der Breslauer Straße muss kurzfristig erneuert werden. Das teilt die Verwaltung mit. Für die Bauarbeiten, die am Montag, 13. März, starten und bis Freitag, 17. März, dauern sollen, muss die Breslauer Straße ab Einmündung Kölner Ring bis zur Einfahrt der Tankstelle halbseitig gesperrt werden.

„Die unmittelbare Nähe des Kreisels zur Grauhorststraße macht es unumgänglich, den Verkehr in diesen Bereich für den Zeitraum der Bauarbeiten per Ampel zu regeln“, teilt die Verwaltung mit. Durch eine mobile Ampel soll der Verkehr einseitig in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigeführt werden.

„Der aktuelle bauliche Zustand führt durch Risse, Flickstellen und Absackungen bereits zu erheblichen Schäden im Fahrbahnbereich. Dadurch bestehen auch Unfallgefahren“, erklärt Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereiches Straßenbau bei der Stadt.

Kreisel an der Breslauer Straße nicht in alle Richtungen befahrbar

Die Maßnahmen führen zudem dazu, dass im Kreisel selbst nicht alle Richtungen befahrbar bleiben. So ist die Breslauer Straße stadteinwärts nur geradeaus befahrbar. Ein Ausfahren in die Grauhorststraße ist nicht möglich. Wer aus Richtung Grauhorststraße in den Kreisel einfährt, kann nur in süd-westliche Richtung die Breslauer Straße befahren. Alle Fahrer mit dem Ziel Brandenburger Platz oder Klinikum werden über die Umleitung Heinrich-Nordhoff-Straße, Saarstraße und Lessingstraße geleitet.

Die Bushaltestelle Hagebuttenweg kann beidseitig nicht angefahren werden. Das betrifft die WVG-Linien 201/221, 212, 213, 222, 231 und 263 sowie die Schulfahrten der Linien 203, 204, 215 und 218. Die Haltestelle Herrenwiese in Fahrtrichtung Stadtmitte wird von der Linie 212 nicht bedient. Die Haltestelle Brandenburger Platz wird von den Linien 203/223 und 204 nicht angefahren. Auf der Linie 212 wird die Haltestelle Brandenburger Platz in Richtung Stadtmitte zusätzlich bedient.

Der Geh- und Radweg entlang der Breslauer Straße bleibt von den Sperrungen unberührt. Lediglich das Überqueren ist nicht möglich. Auch für Fußgänger wird eine Ampel eingerichtet. Die Kosten belaufen sich auf etwa 44.000 Euro.

