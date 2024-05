Wolfsburg. Einbrecher hatten ihre Rechnung ohne die Mieterin gemacht. Außerdem rückte in Westhagen die Feuerwehr aus. Der Polizei-Überblick für Wolfsburg.

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte versucht, in eine Wohnung in der Alessandro-Volta-Straße einzubrechen. Wie die Wolfsburger Polizei mitteilt, kam ihnen jedoch die Mieterin in die Quere. Die Seniorin hatte bereits geschlafen, als ein Geräusch sie um 1.20 Uhr weckte. Als sie nach dem Rechten sah, erwischte sie zwei Unbekannte bei dem Versuch, ihre Wohnungstür zu knacken. Kurzum machte die Mieterin lautstark auf sich aufmerksam und zwang die Täter so zur Flucht.

Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, denen zur Tatzeit in der Alessandro-Volta-Straße etwas aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

Müllcontainer in Westhagen angezündet – Feuerwehr muss ausrücken

Mehrere brennende Müllcontainer im Wolfsburger Stadtteil Westhagen haben am Dienstagabend die Berufsfeuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei berichtet, entzündeten Unbekannte zunächst gegen 21.53 Uhr im Stralsunder Ring einen Müllcontainer. Aufmerksame Zeugen riefen die Berufsfeuerwehr, die den Brand vollständig löschen konnte. Wie die Polizei mitteilt, verhinderten die Einsatzkräfte so weitere Sachschäden.

Nahezu zeitgleich brannten nur etwa 300 Meter entfernt im Dresdener Ring vier weitere Müllcontainer. Auch hier konnte die Feuerwehr schnelle Abhilfe leisten. Insgesamt zerstörten die Brände fünf Müllcontainer vollständig, verletzten jedoch niemanden und verursachten keine Schäden an Gebäuden.

Dennoch bittet die Polizei Zeugen, die im Zusammenhang mit den Bränden etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

