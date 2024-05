Wolfsburg. Unbekannte setzen Mülltonnen, Container und einen Anhänger in Brand. Außerdem wurden am Allerpark mehrere Pkws durch Kleber beschädigt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in drei Wolfsburger Stadtteilen mehrere Gegenstände einer Brandserie zum Opfer gefallen. Die Wolfsburger Polizei berichtet von Bränden in Detmerode, Wohltberg und Westhagen. Bereits im Dezember kam es zu einer Brandserie in Wolfsburg. Damals fielen zahlreiche Lauben in Kleingärten den Flammen zum Opfer. Erst kürzlich veröffentlichte die Polizei für diese Fälle ein Fahndungsvideo.

Gegen 0.06 Uhr am Sonntagmorgen haben bislang unbekannte Täter einen Anhänger, der hinter einem Pkw stand, in der Theodor-Heuss-Straße angezündet. Der Anhänger wurde durch den Brand zerstört. Wenig später kam es gegen 0.16 Uhr in der Posener Straße zu einem weiteren Brand. Hier fielen Müllcontainer dem Feuer zum Opfer. In beiden Fällen konnten die Täter flüchten.

Mülltonnen brennen in Westhagen – Täter flüchten

Nur kurze Zeit später, zwischen 0.20 und 0.25 Uhr, gerieten in Westhagen Müllcontainer und Mülltonnen in Brand, so die Polizei weiter. Die zwei Container vor einem Mehrfamilienhaus in der Hallesche Straße konnten selbstständig von Anwohnern gelöscht werden, das Feuer zerstörte auch hier die Container komplett. In der Altenburger Straße wurden Mülltonnen in Brand gesetzt. In beiden Fällen flohen in die unbekannten Täter in Richtung des roten Platzes.

Die Ermittlungen zu den Branddelikten übernimmt das Fachkommissariat 1 der Polizei Wolfsburg. Die Polizei bittet Personen, die im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich an die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 zu wenden.

Am Allerpark geparkte Autos durch Kleber beschädigt

Unbekannte Täter haben am Samstagabend zwischen 18.15 und 22.50 Uhr drei am Allerpark geparkte Autos beschädigt. Auf den Lack der betroffenen Pkws wurde eine kleberartige Substanz aufgetragen. Der Täter bleibt nach Polizeiangaben unerkannt. Der aktuelle Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

afr/red