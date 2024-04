Wolfsburg. Mit Anna und Elsa steigt in der Porschestraße am 4. Mai der „Kunterbunte Kindersamstag“. Hoch hinaus geht‘s auf einer neuen Attraktion.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) veranstaltet am Samstag, 4. Mai, zum siebten Mal den „Kunterbunten Kindersamstag“ in der Wolfsburger Innenstadt. Von 11 bis 18 Uhr gibt es für Kinder in jedem Alter ein buntes Spiel- und Unterhaltungsprogramm, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Mit dem ‚Kunterbunten Kindersamstag‘ bringen wir auch dieses Jahr nach dem positiven Feedback der letzten Male wieder Spiel und Spaß für die ganze Familie in die Fußgängerzone und geben Anlass für einen erlebnisreichen Besuch der Wolfsburger Innenstadt“, wird Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG zitiert. Er bedankt sich in der Mitteilung bei den Partnern wie der Neuland, der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, Thieme und vielen anderen, ohne die die Veranstaltung in der Form nicht umsetzbar sei.

Beim „Kunterbunten Kindersamstag“ in Wolfsburg gibt es auch einen Hochseilgarten

Die Gäste können sich auf zahlreiche kostenfreie Angebote zum Ausprobieren und Mitmachen freuen, schreibt die WMG in ihrer Mitteilung. Dazu gehören demnach Bungee Run, Hüpfburgen, Riesenbausteine, eine Rollenrutsche, ein Kletterturm und Kinderschminken. Bei der mehr als 20 Meter langen Hindernislaufbahn mit Riesenrutsche könnten die Kleinen ihre Beweglichkeit und Schnelligkeit testen. Neu dabei sei in diesem Jahr der mobile Hochseilgarten.

Besonderes Highlight sei die Maskottchenparade: Mario und Luigi, Anna, Elsa und Olaf und viele weitere begeistern dabei ihre kleinen Fans nicht nur auf der Bühne, sondern können auch hautnah als Walk Act bestaunt werden, heißt es in der Mitteilung. Fotoaktionen mit den Besucherinnen und Besuchern, ein Wettrennen beziehungsweise Tanzwettbewerb mit anschließender Siegerehrung seien weitere Höhepunkte für die ganze Familie.

Bei der wohltätigen Tombola gebe es neben einer Nintendo Switch als Hauptgewinn viele weitere Preise wie ein Puky-Laufrad oder Freikarten für verschiedene Freizeiteinrichtungen zu gewinnen. Ein Los kostet der Mitteilung zufolge zwei Euro. Die Erlöse der Tombola kommen dem Verein Kinder- und Jugendschutz Wolfsburg zugute, schreibt die WMG. Für das leibliche Wohl stünden verschiedene Cateringstände bereit.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red