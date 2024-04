Wolfsburg. Von Zirkus-Woche bis Frankreich-Reise: Die Stadt Wolfsburg hat so einige Angebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien parat.

Die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg bietet wieder Sommeraktivitäten für Kinder und Jugendliche an. Einer Mitteilung zufolge lädt etwa der Bauspielplatz Westhagen vom 1. bis zum 5. Juli Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren zu einer Aktionswoche im Freien ein.

Ein Höhepunkt für Jugendliche ab 16 Jahren ist laut Mitteilung die Ferienfreizeit vom 10. bis 20. Juli nach Marignane in Südfrankreich. Unter dem Motto „Politik unter Palmen“ hätten die Teilnehmenden die Möglichkeit, nicht nur die Schönheit der südfranzösischen Landschaft zu genießen, sondern auch Politik und andere Kulturen hautnah zu erleben. Zwischenstopps gebe es in Brüssel und Paris.

Für Abenteuerlustige im Alter von acht bis zwölf Jahren biete die Ferienfreizeit „Abenteuer Wildnis“ in Jabel vom 21. bis zum 27. Juli die Gelegenheit, die Natur zu erkunden.

Auch ein Zirkus gehört zum Sommerferien-Programm in Wolfsburg

In der letzten Ferienwoche heiße es ab dem 29. Juli für eine Woche: Hereinspaziert beim Zirkus Showkolade. Hier hätten Kinder von acht bis zwölf Jahren die Möglichkeit, Zirkusdisziplinen zu erlernen und ihr Können bei einer Abschlussshow zu präsentieren.

In den Jugendzentren und an verschiedenen Orten im Stadtgebiet werde es außerdem Angebote geben, für die keine Anmeldung erforderlich sei. Spiel und Spaß erwarte Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis zwölf Jahren bei der Aktionswoche am Salzteich vom 24. bis 27. Juni mit den Aktionen des Spielmobils und für 10- bis 18-Jährige bei der Kanu-Aktionswoche am Allersee vom 29. Juli bis zum 1. August.

Informationen zu den Angeboten und dem Buchungsverfahren gibt es unter www.ferien-wolfsburg.de und in der Wolfsburger Lupe. Für Fragen: ferien@stadt.wolfsburg.de.

