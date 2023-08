Wolfsburgs Spielplätze im Check

Wolfsburg Klettern, Fußball, Seilbahn und Matschen: In Wolfsburg können sich Kinder auf Spielplätzen ausleben. Zwei bieten besondere Aktionen an.

Mal so richtig austoben, Verstecken spielen, im Sand matschen, schaukeln... Dazu laden die Spielplätze in Wolfsburg ein. Doch nicht alle Baugebiete in Wolfsburg haben einen Kinder-Spielplatz in unmittelbarer Nähe. Auch nicht alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger haben einen Garten, in dem Kinder sich austoben, Sandburgen bauen und spielen können. Umso besser, dass es in Wolfsburg zahlreiche öffentliche Spielplätze gibt. Welcher Spielplatz ist bei Eltern und Kindern besonders beliebt? Welcher Spielplatz ist einen Besuch wert? Wir haben uns die Google-Bewertungen der Spielplätze mal genauer angesehen.

Kinderspielplatz Goetheanlage

Der Kinderspielplatz Goetheanlage ist unter anderem ausgestattet mit einem Klettergerüst mit Rutsche. Außerdem gibt es eine Schaukel, ein Federwippgerät, ein Spielgerät zum Balancieren, Wasserspiele und eine Matschanlage. „Super schattiger Spielplatz, mit Wasser-Pumpe für etwas wärmere Tage. Hat viel zu bieten, ob für etwas größere oder kleine Kinder“, schreibt ein Google-Nutzer. Eine weitere Bewertung lautet: „Ein schöner, schattiger Spielplatz, der für jedes Alter etwas zu bieten hat. Der Spielplatz ist sehr sauber und es gibt einige Bänke, zum Sitzen. Leider war das Wasser bei unseren bisherigen Besuchen nicht angestellt, so dass man diesen Bereich nicht nutzen konnte.“

Adresse: Scheffelhof 13, 38440 Wolfsburg, 52 Googlebewertungen, 4,7 Sterne

Schaukeln, klettern, Spaß haben: Das blaue Klettergerüst auf dem Kinderspielplatz Goetheanlage hat für größere und kleinere Kinder einiges zu bieten. Foto: Darius Simka / regios24

Kinder-Spielplatz am Salzteich

Witzig: Da der Spielplatz am Salzteich liegt, sind auch die Spielgeräte an dieses Thema angepasst. Die Türme erinnern an Salz- und Pfeffer-Streuer. Hier können Kinder unter anderem rutschen und klettern. „Ein toller Spielplatz. Viele Bänke (über 4+) für die Eltern zum Chillen während die Kiddies ausgelassen auf dem riesigen Kletterturm spielen können“, schreibt ein Spielplatz-Gänger. Ein weiterer schreibt in Google: „Relativ neuer, moderner Spielplatz mit großer Sandfläche, Schaukel, Klettergerüst und diversen anderen Dingen. Immer gut besucht, Rasenfläche für Fußball direkt nebenan und auch schattige Plätze sowie Sitzmöglichkeiten.“

Adresse: Posener Str. 5, 38440 Wolfsburg, 136 Google-Bewertungen, 4,3 Sterne

An Salz- und Pfeffer-Streuer erinnern zwei Spieltürme auf dem Spielplatz am Salzteich. Foto: Darius Simka / regios24

Kinder-Spielplatz Allerpark

Kinder, die gern klettern und balancieren, sind auf dem Spielplatz Allerpark genau richtig. „Viel Sand und viel zum Balancieren. Viel Grünfläche drumherum und kein direkter Kontakt zu einer Straße“, schreibt eine Google-Nutzerin. Eine weitere Person vermisst jedoch die Abwechslung: „Ich finde, man hätte anstelle der vielen Holzmasten auch gerne noch eine Schaukel o.ä. bieten können.“

Adresse: Allerpark 9, 38448 Wolfsburg, 4 Google-Bewertungen, 3,8 Sterne

Kinder-Spielplatz im Fallersleber Schlosspark

Piraten aufgepasst! Hier geht es auf dem Kletterschiff hoch hinaus. Nicht nur klettern können die Kids hier. Auch Rutsche, Schaukel, Wackelbrücke, Hangelgerät und Wasserspiele sowie eine Matschanlage gibt es auf dem Spielplatz in Fallersleben. „Das ist ein toller Spielplatz für jedes Alter. Das Highlight ist natürlich das Piratenschiff, aber die anderen Sachen laden auch zum Klettern ein. Es gibt eine Wasserpumpe, die jetzt auch wieder läuft. Da der Spielplatz im Schlosspark liegt, kann man zusätzlich auf den umliegenden Grasflächen super ein kleines Picknick machen“, schreibt eine Google-Nutzerin. Eine weitere Rezension lautet: „Kinder mögen diesen Erlebnis-Spielplatz – bietet viel Abwechslung. Auch an die Eltern wurde hier gedacht. Einfach schön.“

Adresse: Schloßpl. 7A, 38442 Wolfsburg, 98 Google-Bewertungen, 4,6 Sterne

Auf dem Kinder-Spielplatz im Fallersleber Schlosspark gibt es sogar ein Piratenschiff. Foto: Darius Simka / regios24

Kinderspielplatz Carl-Grete-Straße

Rutschen, Klettern, „Schweinebaumeln“ – alles, was das Kinderherz begehrt! Auf dem Kinderspielplatz Carl-Grete-Straße in Vorsfelde können sich die Spielplatz-Besuchenden austoben. „Schaukel, Seilbahn, Wipptiere, Rutsche, Matschanlage alles vorhanden. Bei gutem Wetter immer sehr gut besucht“, schreibt ein Spielplatz-Papa. Jemand weiteres schreibt: „Hat Spaß gemacht“ – und das ist ja das wichtigste!

Adresse: Carl-Grete-Straße 24, 38448 Wolfsburg, 37 Google-Bewertungen, 4,4 Sterne

Aktivspielplatz Fallersleben

Ein etwas anderer Spielplatz ist der Aktivspielplatz in Fallersleben. Hier lohnt sich ein Besuch mit Sicherheit, denn unter anderem können Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren auf dem naturnahen Freigelände spielen, Feuer machen, matschen, Floß fahren, Buden bauen und Kettcar fahren. Kids können hier außerdem in die Tierwelt abtauchen und im Tierbereich nach Absprache die Tiere füttern, bei der Pflege der Tiere helfen und Eier suchen. Sportlich und kreativ geht es im Hauptgebäude und in der Werkstatt zu. Hier wird gekickert, getobt, getöpfert, gewerkelt, gespielt oder einfach eine Runde mit Freunden gequatscht. „Top. Nette soziale Leute, die auf Kinder eingehen können. Sehr tolles kinderliebes Gelände. Es wird hier viel für die Kinder angeboten. Es ist wirklich ein toller Ort“, schreibt ein Besucher. Ein ehemaliger Spielplatz-Besucher schreibt: „Klasse Ort für ein Kind!! Das, was man da als Kind erleben kann, wenn man will, ist unglaublich! Ich bin in meiner Kindheit sehr regelmäßig dort gewesen, weil man dort immer was erlebt hat. Von Bude bauen, Floß fahren und sich um Tiere kümmern, hat man noch mehr und hat mich immer sehr begeistert!! Nur zu empfehlen!“ Eine Mutter schreibt: „Ganz toller Spielplatz, meine Kinder lieben ihn und die Mitarbeiter sind so lieb. Danke euch, dass ihr das möglich macht mit eurer Hilfe.“

Geöffnet ist der Spielplatz Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 bis 17.45 Uhr. Mittwoch öffnet er von 15 bis 17.45 Uhr.

Adresse: Walter-Kollo-Straße 15a, 38442 Wolfsburg, 112 Google-Bewertungen, 4,6 Sterne

Bauspielplatz Westhagen

Ein wenig Abwechslung gefällig? Dann ab zum Bauspielplatz Westhagen. „Der Bauspielplatz Westhagen ist eine offene Freizeiteinrichtung und bietet Kindern im Alter von 6 bis12 Jahren die Möglichkeit, sich aktiv, spielerisch und selbstbestimmt mit der Natur und den vier Ur-Elementen Wasser, Feuer, Erde und Luft auseinanderzusetzen“, heißt es auf der Seite der Jugendförderung der Stadt Wolfsburg. Hier kann der Nachwuchs Bretterbuden bauen, selber Feuer machen oder am Spielteich Boote fahren lassen. Auch Kettcars, Fußbälle oder Skateboards können sich die Kinder ausleihen. Und wer es etwas kreativer angehen mag, der kann im Funktionsgebäude töpfern oder werken. „Damals als Kind sehr oft dort gespielt,und nun fahre ich mit meinen Kindern gerne fast 50 km dort hin und sie haben mega Spaß“, schreibt ein Familienvater. Ein weiterer schreibt: „Als Kind waren mein Bruder und ich ständig dort. Heute gehe ich mit meinem Sohn, und er liebt es genauso wie ich früher. Die ehrenamtlich arbeitenden Mitarbeiter machen das großartig. Geht mal hin. Ist sehr empfehlenswert.“

Geöffnet ist der Spielplatz montags bis freitags von 13 bis 17.45 Uhr.

Adresse: Stralsunder Ring 31A, 38444 Wolfsburg, 45 Google-Bewertungen, 4,1 Sterne

Kinderspielplatz Bergmannskamp in Wendschott

Schaukeln, Seilbahn, Rutsche, Wippe, Karussel, Basketballfeld – der Kinderspielplatz Bergmannskamp in Wendschott bietet Spaß und Action für große und kleine Kinder. „Ein kleiner, aber sehr schöner Spielplatz mit super feinem Sand. Es gibt einen kleinen Sandkasten, Rutsche und Schaukel und eine Grünfläche, die zum Ballspielen einlädt“, schreibt eine Google-Nutzerin. Ein weiterer schreibt: „Ich finde den Spielplatz sehr gut. Es gibt vor allem viele schattige Plätze. Er ist auch immer sauber. Alle Geräte funktionieren tadellos.“

Adresse: Bergmannskamp 14-16, 38448 Wolfsburg, 47 Google-Bewertungen, 4,3 Sterne

Auf dem Kinderspielplatz Bergmannskamp gibt es eine Pferde-Wippe. Foto: Darius Simka / regios24

Kinderspielplatz Vierherren

Der Kinderspielplatz Vierherren in Sülfeld überzeugt die Besuchenden mit Rutsche, Sandkasten, Seilbahn und Bolzplatz: „Eine hervorragende Kinderspielzone. Schön weitläufig und einsehbar. Mit Seilbahn, Bolzplatz/Fußballplatz und vielen Bänken zum Chillen.“ Eine weitere Rezension lautet: „Ein weitläufiger Spielplatz. Sauber und gut geeignet ab 2 Jahren. Kleinere finden dort mit Unterstützung aber auch ihren Spaß.“

Adresse: Katzenkamp 26, 38442 Wolfsburg, 39 Google-Bewertungen, 4,5 Sterne

Das ist eine Auswahl der Redaktion und beruht nicht auf Vollständigkeit. Sie kennen noch weitere Spielplätze, die sich lohnen, vorgestellt zu werden? Dann schreiben Sie uns gern eine Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de

