Zur 15. Auflage der Hamburg-Berlin-Klassik-Rallye schickt die Autostadt in Wolfsburg vom 2. bis zum 4. Mai ein prominent besetztes Team ins Rennen.

Angeführt wird es von Rennsportlegende Hans-Joachim Stuck – in einem 139 PS starken Rallye-Käfer 1302 (1970) aus der Zeithaus-Sammlung. Der als „Driftkönig“ bekannte Rennfahrer Tim Schrick startet in einem gelben Karmann GF Buggy (1971), der ab Etappe 2 von TV-Moderator und Buchautor Horst Lichter gelenkt wird. Edith Gerhardt, Geschäftsführerin der Autostadt, geht im Jubiläumsjahr in einem mintgrünen Golf I Cabriolet (1991) an den Start der rund 800 Kilometer langen Rallye. Ein besonderes Highlight: Die Autostadt ist am 3. Mai Etappenziel für die rund 100 teilnehmenden Teams.

Horst Lichter: Wolfsburger Autostadt ist ein Muss für Automobilisten

Edith Gerhardt sagt: „Den Mythos Golf erlebe ich hautnah im Rahmen dieser traditionsreichen Oldtimer-Rallye – gerade im Jubiläumsjahr ist das ein echtes Highlight. Die Hamburg-Berlin-Klassik ist eine faszinierende Zeitreise durch die Automobilgeschichte – unsere Teilnahme verkörpert nicht nur die Leidenschaft der Autostadt zur Automobilgeschichte, sondern auch den Teamgeist, den wir täglich leben.“

Auch Fernsehkoch Horst Lichter klemmt sich für die Wolfsburger Autostadt hinters Lenkrad. © Autostadt | Warner

Horst Lichter erklärt: „Freude am Fahren, Spaß haben, wunderschöne Landschaften erleben und viele alte Bekannte treffen – das macht für mich die Faszination Rallye aus, und darauf freue ich mich. Dazu die Autostadt als Etappenziel mit ihrer Begeisterung und Liebe für alte Fahrzeuge – ein unbedingtes Muss für Automobilisten.“

Parkplatz an Wolfsburger Autostadt soll ein Open-Air-Museum werden

Hans-Joachim „Striezel“ Stuck sagt: „Oldtimer-Rallye und Autostadt – das passt einfach perfekt zusammen. Es ist großartig, Teil des Teams Autostadt zu sein und etwas ganz Besonderes, im legendären Rallye-Käfer anzutreten. Ich freue mich darauf, die Atmosphäre der Hamburg-Berlin-Klassik-Rallye zu erleben und gemeinsam mit diesem fantastischen Team unvergessliche Momente zu teilen.“

In dem gelben Karmann GF Buggy von 1971 geht "Driftkönig" Tim Schrick für die Wolfsburger Autostadt an den Start. © Autostadt | Evo 7 GmbH

Startort für die insgesamt etwa 100 Teams ist in diesem Jahr die Motorworld in Berlin. Der Prolog führt nach Brandenburg an der Havel, weiter geht es über Magdeburg in die Autostadt, wo der zweite Rallye-Tag endet. Zur Zieleinfahrt bietet sich Gästen ab zirka 14.45 Uhr ein besonderes Bild, denn die automobilen Klassiker verwandeln den Parkplatz am Servicehaus in ein Open-Air-Museum. Motorsportbegeisterte Besucherinnen und Besucher können sich dabei auch auf ein „Meet and Greet“ mit den Fahrerinnen und Fahrern des Teams Autostadt im Restaurant „Mondo Italiano“ freuen – Autogramme und Erinnerungsfotos inklusive.

Der Startschuss für die finale Etappe fällt am Samstagmorgen, dem 4. Mai, um 8 Uhr – ebenfalls auf dem Parkplatz am Servicehaus der Autostadt.

