Wolfsburg. In der Autostadt in Wolfsburg findet eine besondere Talkrunde statt. Im Fokus steht der VW-Golf – es soll seltene Einblicke geben.

Ein Blick in die Automobil-Historie: Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Produktion des Golfs findet am Donnerstag, 25. April, von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr ein Expertengespräch im Volkswagen-Pavillon der Autostadt statt. Dieter Landenberger, Leiter der historischen Kommunikation des Volkswagen-Konzerns, und Dirk Schlinkert, Fachmann für die (Werbe-)Geschichte von Volkswagen, werden die Erfolgsgeschichte des Urmeters der Kompaktklasse beleuchten, heißt es in der Mitteilung der Autostadt.

Seit fünf Jahrzehnten sei der Golf ein Synonym für Innovation, Stil und Zuverlässigkeit und gehöre zum unverzichtbaren Bestandteil der Automobil-Geschichte. Wie sich der Golf seit 1974 technisch weiterentwickelt hat, wann die „Generation Golf“ erfunden wurde und welche

Designhighlights des Erfolgsmodells Acht Generationen in 50 Jahren: Der VW Golf feierte im März 2024 runden Geburtstag. In dieser Fotostrecke zeigen wir die bisherigen Generationen des Golf über die Jahre – von 1974 bis heute. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die erste Generation des VW Golf – 1974 bis 1983. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die erste Generation des VW Golf – 1974 bis 1983. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die zweite Generation des VW Golf – 1983 bis 1991. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die zweite Generation des VW Golf – 1983 bis 1991. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die dritte Generation des VW Golf – 1991 bis 1997. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die dritte Generation des VW Golf – 1991 bis 1997. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die vierte Generation des VW Golf – 1997 bis 2003. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die vierte Generation des VW Golf – 1997 bis 2003. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die fünfte Generation des VW Golf – 2003 bis 2008. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die fünfte Generation des VW Golf – 2003 bis 2008. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die sechste Generation des VW Golf – 2008 bis 2012. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die sechste Generation des VW Golf – 2008 bis 2012. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die siebte Generation des VW Golf – 2012 bis 2019. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die siebte Generation des VW Golf – 2012 bis 2019. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die achte Generation des VW Golf – seit 2019. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Die achte Generation des VW Golf – seit 2019. © Volkswagen AG | Volkswagen AG Keine neue Generation, aber eine weitere „Evolutionsstufe“: Der neue Volkswagen Golf GTE kommt im Jubiläumsjahr in den Handel. © Volkswagen AG | Volkswagen AG 1 / 18

im Laufe der Jahrzehnte präsentiert wurden, sollen die beiden Experten im Talk verraten.

So hat Volkswagen für den Golf geworben

„Zudem geben sie Einblicke in die Anfänge der Golf-Werbung – von den kreativen Werbeideen, die Volkswagen in der Vergangenheit kreiert hat, bis hin zur Wahl von humorvollen und unterhaltsamen Werbemitteln“, heißt es weiter. Im Anschluss an das Expertengespräch sollen die Referenten für weitere Fragen zum Golf im Erdgeschoss des Kundencenters zur Verfügung stehen.

Dieter Landenberger ist studierter Technikhistoriker und leitet als Firmenhistoriker die Abteilung Heritage der Volkswagen AG. Dirk Schlinkert kam im April 1997 zu Volkswagen und baute dort die historische Kommunikation (heute: Heritage) mit auf. Heute arbeitet er weiterhin im Konzern – mittlerweile in der internen Kommunikation als Redakteur.

red