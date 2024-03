Wolfsburg. Als qualitativ hochwertig und fortschrittlich wird der VW Golf beschrieben. Deshalb war der Start der Serienproduktion so bedeutsam.

Am 29. März 1974 rollt der erste Golf über den Zählpunkt 8, was den Produktionsstart der neuen Baureihe markiert. Der Serienanlauf verläuft auch danach ohne größere Probleme, sodass bis Anfang Mai bereits 1752 Fahrzeuge (Soll 830) den Zählpunkt 8 erreichen. Für Volkswagen beginnt mit dem Start der Serienproduktion eine neue Ära, denn nach Passat und Scirocco ist die Modellfamilie einer völlig neuen Fahrzeuggeneration nun komplett. Wie auch schon die Modelle Passat und Scirocco entstand der Golf nach einem Entwurf des italienischen Designers Giorgio Giugiaro. Mit seiner geradlinigen und modernen Form sowie nicht zuletzt den wassergekühlten Frontmotoren mit 50 und 70 PS Leistung gelingt Volkswagen beim Golf ein konzeptioneller Neuanfang.

Als äußerst kompakte Limousine mit nur 3705 Länge, bietet der Golf dennoch viel Innenraum. Beinfreiheit, Schulter- und Kopfraum sind auf mitteleuropäische Körpermaße ausgelegt. Der Golf bietet Platz für fünf Personen und hat unter der Heckklappe reichlich Raum für Gepäck. Mit nur 750 Kilogramm ist er ein Leichtgewicht und bis zu 160 Stundenkilometer schnell. Der Einstiegspreis liegt bei erschwinglichen 7995 DM.

VW Golf wird als qualitativ hochwertig, wirtschaftlich, praktisch und fortschrittlich beschrieben

Horst Münzner, Vorstand Vertrieb der Volkswagenwerk AG, sagt anlässlich der offiziellen Präsentation am 20. Mai in München: „Wir erleben immer wieder, dass an Volkswagen besonders hohe Qualitätsansprüche gestellt werden. Die Maßstäbe hierfür hat der Käfer geliefert, das meistverkaufte Automobil der Welt. Wenn wir heute ein neues Modell vorstellen, dann erwartet die Öffentlichkeit etwas Besonderes von uns: ein qualitativ hochwertiges Automobil, das nicht nur wirtschaftlich und praktisch, sondern in seiner Gesamtkonzeption auch fortschrittlich sein muss. Ich freue mich, dass wir nach harter Arbeit in diesen Tagen ein solches Auto herausbringen können: den Golf. Er entscheidet in noch viel stärkerem Maße als der Passat und Scirocco über unsere Zukunft. Denn mit dem Golf, der gleichgewichtig neben den Käfer gestellt wird, wollen wir nicht nur die Volkswagen-Kunden fest an das Fabrikat binden, sondern auch möglichst viele Kunden von Wettbewerbern für Volkswagen gewinnen und damit unsere Position im Markt festigen und verbessern. Die überlegene Technik und der hohe Gebrauchswert des Golf sind dafür wichtige Voraussetzungen.“

Als qualitativ hochwertig, wirtschaftlich und fortschrittlich wird der VW Golf bezeichnet. © FMN | Volkswagen AG

Wassergekühlter Motor holte die Volkswagen AG aus der Krise heraus

Der Wechsel zu einer Modellpalette mit wassergekühlten Motoren kommt gerade noch rechtzeitig und führt die Volkswagenwerk AG aus einer tiefen Krise, die sich infolge des Ölpreisschocks und der weltweiten Rezession eingestellt hat und die Liquidität des Unternehmens akut bedroht. Der Golf wird von den Medien als „Fortschrittswagen“ gerühmt. Seine Funktionalität und Fortschrittlichkeit werden zum Maßstab einer ganzen Fahrzeugklasse, der Golf-Klasse. Schon 1975 feiert der Golf Verkaufserfolge und führt die Zulassungsstatistik an.

Mehr wichtige Nachrichten zu Volkswagen lesen:

Täglich wissen, was bei Volkswagen passiert:

Themenseite : Alle Nachrichten zu Volkswagen finden Sie auf unserer Themenseite.

: Alle Nachrichten zu Volkswagen finden Sie auf unserer Themenseite. Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den wöchentlichen VW-Newsletter anmelden!

: Hier können Sie sich kostenlos für den wöchentlichen VW-Newsletter anmelden! Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red