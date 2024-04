Wolfsburg. In der Wohnanlage „Schönes Leben“ in Reislingen öffnet „Claras Restaurant“. Was die Gäste dort erwarten dürfen.

Die Reislinger bekommen ein neues Restaurant: Das öffentliche „Claras Restaurant“ in der Sandkrugstraße 42 hat ab sofort seine Türen geöffnet und will seine Gäste laut Mitteilung künftig „mit kulinarischen Highlights“ begrüßen. Die deutsche und regionale Küche unter der Leitung des Chefkochs Asan Berisaj will moderne Interpretationen und traditionelle Komponenten vermengen.

Das Restaurant will mit moderner Ausstattung neue Akzente in der Gastronomie setzen, wie es heißt. Es verfügt im Innenbereich über 100 Sitzplätze, eine Bar, ein Café sowie eine sonnengeschützte Terrasse im grünen Innenhof. Zunächst öffnet „Claras Restaurant“ täglich von 11.30 bis 16 Uhr und bietet bis 14 Uhr einen Mittagstisch sowie Spezialitäten „à la carte“, darunter unter anderem geschmorte Ochsenbäckchen, Fischvariationen oder Käsespätzle. Eine Auswahl an Weinen soll das Menü abrunden. Hausgebackene Kuchen, herzhafte Snacks sowie Kaffee- und Teespezialitäten würden während der gesamten Öffnungszeiten angeboten.

„Claras Restaurant“ in Wolfsburg bietet Platz für bis zu 800 Personen

Für private Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage und Konfirmationen oder Firmenevents bietet „Claras Restaurant“ sowohl vertraute kleine Bereiche, aber auch, unter Einbezug des großen begrünten Innenhofs, Raum für bis zu 800 Personen – und ein Catering, „das jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Happening werden lässt“, wie die Macher ankündigen.

Das öffentliche „Claras Restaurant“ ist Teil der Senioren-Wohnanlage „Schönes Leben“ an den Sandkruggärten und soll das neue Areal für Service-Wohnen mit Kulinarik und einer Location für Veranstaltungen jeder Art ergänzen. „Es begrüßt seine Gäste, gleich ob Alt und Jung, Singles und Paare, Familien mit Kindern und Hundefreunde mit Herz und viel Servicekultur“, heißt es in der Mitteilung.

„Claras Restaurant“ in Wolfsburg soll ein Ort der Geselligkeit werden

„Genuss hat für uns eine hohe Priorität. Wir möchten unseren Gästen und Bewohnern einen besonderen Ort der Kulinarik bieten und freuen uns sehr, dass unser einzigartiges ,Claras Restaurant‘ nun offiziell seine Türen öffnet. Wir schaffen einen neuen ,Place to be‘, der eine schöne Atmosphäre und stilvolle Highlights mit einer außergewöhnlichen Geschmacksreise verbindet. Wir möchten unsere Besucher verwöhnen, schöne Momente gemeinsam erleben und einen beeindruckenden Ort für Geselligkeit bieten“, erklärt Geschäftsführer Kip Sloane.

Weitere Informationen zum Restaurant und Reservierungsmöglichkeiten finden Interessierte online unter www.schoenes-leben-restaurant.de/wolfsburg-claras.

