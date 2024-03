Wolfsburg. Die Tagespflege von „Schöner Leben“ an den Sandkruggärten in Reislingen startet. Besonders auf eine Sache sind die Macher stolz.

Pünktlich zum Frühlingsbeginn startet die Tagespflege „Schönes Leben“ in Wolfsburg am 1. April ihren Betrieb im neuen Service-Wohnen an den Sandkruggärten. Die öffentliche Tagespflege mit Platz für 20 Gäste bietet künftig ein abwechslungsreiches Programm sowie pflegerische Unterstützung für seine Besucher, heißt es in der Mitteilung.

Von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr würden die Gäste in den neuen Räumlichkeiten in der Sandkrugstraße 42a in Reislingen empfangen. Die lichtdurchfluteten Flächen der Tagespflege seien mit bequemen Möbeln ausgestattet, auch das Tagesprogramm überzeuge durch Andersartigkeit und Einfallsreichtum. So könnten sich die Gäste beispielsweise auf gemeinsame Übungen für die körperliche und geistige Fitness freuen. Ebenso stünden Trainings der Sinne, Aktivierungen der Hörfähigkeit und des Erinnerungsvermögens durch Wunschmusik sowie Entspannung auf dem Plan.

Schwerpunkt der Tagespflege liegt bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen

Ein Höhepunkt soll die Kulinarik aus dem hauseigenen „Claras Restaurant“. Die gemeinsamen Mahlzeiten aus der regionalen Küche, aber auch Veranstaltungen und Ausflüge in die Umgebung sollen die Gemeinschaft und Kommunikation stärken. Ein besonderer Schwerpunkt liege hierbei auf Menschen mit kognitiven Einschränkungen, wie etwa dementen Gästen. Angehörige und Interessenten können sich von dem Angebot während des Infotags am Samstag, 6. April, von 10 bis 15 Uhr überzeugen. Neben individuellen Beratungen und Kennenlernen bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen sollen die Besucher einen Gutschein für einen kostenfreien Schnuppertag erhalten.

Verpflegung aus dem hauseigenen Restaurant als Höhepunkt

„Mit unserer Tagespflege in Wolfsburg setzen wir neue Maßstäbe. Das Team Tagespflege unter Leitung unserer erfahrenen Kollegin Antje Prescher wird unsere Gäste sowie deren Angehörige nicht nur mit viel Herzlichkeit begrüßen, sondern auch beratend mit individuellen Lösungen und höchster Professionalität zur Seite stehen. Besonders für pflegende Angehörige ist das Angebot einer Tagespflege oft eine gern genutzte Unterstützung, gleich ob tageweise oder für die gesamte Woche“, erklärt Kip Sloane.

Der Geschäftsführer sagt weiter: „Ein absolutes Highlight unserer Tagespflege ist außerdem die Verpflegung aus dem hauseigenen Restaurant. Sowas ist absolut neuartig. Im Alter ist gutes Essen besonders wichtig und macht rundum glücklich.“ Weitere Informationen stehen online unter www.schoenes-leben.org zur Verfügung. Anfragen können per E-Mail an tp-wolfsburg@schoenes-leben.org sowie telefonisch unter (0160) 5022477 erfolgen.

