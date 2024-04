Wolfsburg. An vier Tagen können Besucher rund ums Wolfsburger Schloss flanieren und shoppen. Doch das Gartenfestival verspricht noch mehr.

Die Landpartie rund um Schloss Wolfsburg will „Lifestyle in nahezu allen Facetten“ bieten, wie es in der Mitteilung des Veranstalters heißt. Wer das Event von Donnerstag, 11., bis Sonntag, 14. April in der Volkswagen-Stadt besucht, der erlebe „gehobenes Flair mit einem besonderen Einkaufserlebnis im Grünen“, dazu Gastronomie und ein Kulturprogramm verschiedener Genres.

„Tauchen Sie ab in unsere Wohlfühlwelt“, sagt Veranstalter Rainer Timpe, der den Gästen eine Auszeit vom Alltag und ein Festival für die Sinne verspricht. Mehr als 100 Aussteller seien vertreten, die ihr Sortiment auf dem weitläufigen Gelände anbieten. Zu entdecken soll es dort allerhand geben – beispielsweise Mode für Damen, Herren und Kinder, Gartenmöbel, Markisen, Schmuck, Blumen, Kunsthandwerk oder auch Kräuter, Seifen und Honig.

Die Wolfsburger Landpartie will auch ein Lebensgefühl wecken

„Die Landpartie weckt ein Lebensgefühl, das in den Frühling passt und die angenehmen Seiten auf eine vielfältige Weise thematisiert“, heißt es. Wer das Areal des mittelalterlichen Baudenkmals betritt, spüre sofort die Aura der Entschleunigung. Das Event strahle Ruhe aus, die Hektik der schnelllebigen Gesellschaft liege in weiter Ferne. Beim Flanieren gebe es reichlich Raum zur Muße und Inspiration. „Wir zeigen die schönen Dinge des Lebens“, sagt Rainer Timpe. Dazu zählen ebenfalls die kulturellen Angebote, bei denen wieder namhafte Künstler aus der Region vertreten sind. Die Besucherinnen und Besucher dürften sich auf musikalische Auftritte und verschiedene Walk-Acts freuen.

Typisch für die Landpartie sind die weißen Pagodenzelte, die rund ums Wolfsburger Schloss aufgestellt werden. © Veranstalter | Privat

Typisch für die Landpartie seien die großen weißen Pagodenzelte in der Kulisse des mittelalterlichen Schlosses. Das 1302 erstmals urkundlich erwähnte Bauwerk beheimatet das Stadtmuseum und während der Landpartie ist dieses von Freitag bis Sonntag für die Gäste ebenfalls geöffnet. Dort können diese unter anderem in der Sonderausstellung „Junge Stadt in schnellen Strichen. Die Wolfsburg-Skizzen des Hans Kreuzer“ einiges über die Geschichte der Volkswagen-Stadt erfahren.

Einkäufe können in das Warendepot der Wolfsburger Landpartie geliefert werden

„Nehmen Sie sich für Ihren Besuch möglichst viel Zeit“, rät Rainer Timpe. Er verweist auf das Programm, das auf die ganze Familie ausgerichtet sei und für jede Generation etwas biete. Der „Landpartie-Effekt“ wirke umso länger, je tiefer man in die Wohlfühlwelt tauche. Schauen, stöbern, staunen und ein unbeschwerter Aufenthalt: Dafür will die Wolfsburger Landpartie stehen. Und wer etwas kauft, könne die erworbenen Gegenstände kostenfrei ins Warendepot bringen lassen und dort am Ende des Besuchs abholen.

Verlosung Wir verlosen 10x 2 Karten für die Landpartie rund um das Wolfsburger Schloss. Die Karten sind einmalig für einen beliebigen der vier Veranstaltungstage von Donnerstag, 11. April, bis Sonntag, 14. April, gültig. Um zu gewinnen, schreiben Sie bis Dienstag, 9. April, 18 Uhr eine E-Mail an redaktion.wob@funkemedien.de. Stichwort: Landpartie. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Geöffnet ist an allen Veranstaltungstagen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Tickets an der Kasse kosten 14 Euro, im Online-Vorverkauf 12 Euro. Während des ersten Veranstaltungstages gibt es einen Partnertarif: Zwei Personen zahlen nur ein Ticket. Wer die jeweiligen Partner sind, sei egal. „Sie können sich auch erst kurz zuvor an der Kasse kennengelernt haben“, sagt Rainer Timpe. Kinder unter 18 Jahren haben im Familienverbund freien Eintritt, Hunde dürfen angeleint auch mit auf das Gelände.

