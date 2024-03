Wolfsburg. Kunst, Kultur und Kulinarik gibt es bei der Landpartie auf Schloss Wolfsburg im April. Hier sind alle Infos im Überblick.

Draußen sein, das Leben genießen und die schönen Dinge entdecken: Dafür steht die Landpartie auf dem Renaissance-Schloss in Wolfsburg, die von Donnerstag, 11., bis Sonntag, 14. April, läuft und ihre Gäste in eine Auszeit vom Alltag eintauchen lässt. Das schreibt der Veranstalter in der Ankündigung. Das Frühling-Event wirke wie ein Kurzurlaub und wecke die Sinne. Im mittelalterlichen Gebäude sowie auf dem weitläufigen Areal präsentieren sich die Aussteller und laden zum Einkaufen im Grünen, zum Staunen, Genießen und Stöbern ein, heißt es weiter.

Wer sich Zeit nehme und auf dem Veranstaltungsgelände unterwegs sei, spüre rasch einen intensiven Erholungseffekt, den dieses Event umgebe. Das Angebot streife alle Lebensbereiche. Es gibt Blumen, Kunsthandwerk, Schmuck sowie Mode für Damen, Herren und Kinder, kündigt der Veranstalter an. Mit dabei seien außerdem Anbieter von Gartenmöbeln und Wohn-Accessoires. Außerdem gebe es bei der Landpartie wie immer ein gastronomisches Angebot, das sich an mehreren Stellen präsentiere.

Veranstalter Rainer Timpe setzt auf den Branchen-Mix, der den Gästen die zahlreichen Facetten dieser „Welt der schönen Dinge“ zeigt, heißt es. Die Veranstaltung sei ideal für einen Tagesausflug. Aufgrund der Vielzahl von Programmpunkten eigne sich der Besuch für die ganze Familie. Zur Landpartie zähle auch ein kulturelles Programm aus Musik und Kunst, das sich in das Flair des mittelalterlichen Veranstaltungsortes einbette. Künstler der Region seien vor Ort. Zudem können Exponate aus Malerei verschiedener Stilrichtungen oder Skulpturen erworben werden, heißt es.

Bei der Landpartie auf Schloss Wolfsburg soll es nicht zu Gedränge kommen

Rainer Timpe veranstaltet seinen Landpartien nach eigenen Angaben seit mehr als drei Jahrzehnten. Neben Schloss Wolfsburg laufen diese Events auch im Kurpark von Bad Pyrmont, auf Schloss Wocklum im sauerländischen Balve, Schloss Landestrost vor den Toren von Hannover und Schloss Neuhaus bei Paderborn.

Zum Konzept einer Landpartie gehöre auch, dass es trotz der vielen Besucherinnen und Besucher nie zu Gedränge komme. Die Aussteller, die sich überwiegend mit großen weißen Pagodenzelten präsentierten, verteilten sich auf dem Gelände und schafften damit den Raum, um ganz in Ruhe flanieren zu können. Und wer während seines Aufenthalts etwas erworben hat, kann es durch den Veranstalter abholen lassen und am Ende im Waren-Depot in Empfang nehmen, wird erklärt.

„Wir bieten wieder ein Festival der Sinne“, wird Rainer Timpe zitiert. Geöffnet ist an allen Veranstaltungstagen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Tickets an der Kasse kosten 14 Euro, im Online-Vorverkauf 12 Euro. Kinder unter 18 Jahren haben im Familienverbund freien Eintritt. Hunde sind angeleint auf dem Gelände erlaubt. Wer als Aussteller dabei sein möchte, erhält Informationen unter Telefon (05151) 78 75 30.

