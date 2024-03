Wolfsburg. Mehrfamilienhäuser, ein Parkhaus und eine Kita: Die Stadt Wolfsburg gibt einen Überblick über neue Entwicklungen im Sonnenkamp.

Wolfsburgs größtes Baugebiet nimmt weiter Form an. Im Quartier III des Sonnenkamps startet im April der Rohbau von vier Mehrfamilienhäusern mit zukünftig 47 Mietwohnungen, berichtet die Stadt. Davon würden einige auch für Rollstuhlfahrende geeignet sein. In Kürze würden die Hochbauarbeiten für das Quartierparkhaus starten mit dem Ziel, dieses Ende 2024 fertigzustellen. Für Spätsommer sei zudem der Start von drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 50 Wohneinheiten terminiert. Die Bauanträge hierfür würden in Kürze eingereicht.

„Trotz der aktuell herausfordernden Situation in der Bau- und Immobilienbranche investiert die Sahle Wohnen GmbH & Co. KG weiterhin in den Sonnenkamp. Das ist nicht selbstverständlich und steht beispielhaft für eine gute Zusammenarbeit zwischen Investor und Verwaltung“, wird Oberbürgermeister Dennis Weilmann zitiert. Erster Stadtrat und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide erklärt: „Es ist und bleibt unsere Aufgabe als Stadtverwaltung, im Zuge der Wohnbauoffensive für ein differenziertes Angebot unterschiedlicher Wohnformen zu sorgen, um so bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen. Das ist die Idee für den Sonnenkamp.“

Die Kita im Wolfsburger Sonnenkamp soll Anfang 2025 öffnen

Friederich Sahle, Geschäftsführer Sahle Wohnen GmbH & Co. KG, wird wie folgt zitiert: „Mit frei finanzierten Doppelhäusern und Mietwohnungen erweitern wir unser Angebot an modernem und bezahlbarem Wohnraum im Sonnenkamp. Gleichzeitig bauen wir weitere mietgeminderte Wohnungen. Dabei ist es uns wichtig, bereits heute die Rahmenbedingungen für ein später aktiv gelebtes Quartiersmanagement zu schaffen, das die Belange aller Generationen berücksichtigt.“

Die Sahle Wohnen GmbH & Co. KG hat sich der Mitteilung zufolge zum Ziel gesetzt, in 2024 den Rohbau für alle Gebäude im südwestlichen Teilbereich des Quartier III zu beginnen und so den Startschuss für insgesamt 165 Wohneinheiten sowie das Quartierparkhaus zu geben. Im Anschluss daran solle schnellstmöglich auch der Endausbau der dazugehörigen Straßen erfolgen.

Zeitgleich schreiten die 2023 gestarteten Baumaßnahmen für eine Kindertagesstätte, 14 Mietreihenhäuser und 46 mietgeminderte Wohnungen wie geplant voran, schreibt die Stadt. Dabei sei die Eröffnung der Kita für Anfang 2025 geplant, um sie passend zum Einzug der ersten Mieter nutzen zu können. Anfang des Jahres habe das Wohnungswirtschaftsunternehmen zudem mit der Vermarktung der Mietreihenhäuser begonnen. Die ersten zukünftigen Mieter im Sonnenkamp hätten den Mietvertrag bereits unterschrieben und würden voraussichtlich im Januar 2025 ihr neues Zuhause beziehen können.

