Wolfsburg. Aus noch ungeklärten Gründen hat ein Sattelauflieger auf der A2 in Richtung Berlin Feuer gefangen. Der Verkehr läuft momentan einspurig.

Ein Sattelauflieger hat am Freitagmittag, gegen 13.30 Uhr, auf der A2 in Richtung Berlin kurz hinter dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter aus noch ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hat die Feuerwehr den Brand mittlerweile gelöscht. Der Verkehr wird auf einer Spur am Einsatzort vorbeigeführt. Momentan staut es sich auf sechs Kilometern. Aufgrund der Aufräumarbeiten dauert die Sperrung der restlichen Fahrspuren noch eine Weile an, so der Sprecher.

Dieser Text wird aktualisiert.

