Wolfsburg. Am Laagberg und in Westhagen brennt es am Wochenende, die Feuerwehr muss anrücken. Wolfsburgs Polizei ermittelt – und sucht Zeugen.

In Wolfsburg haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag eine mobile Toilette am Laagberg und am Samstagabend eine Mülltonne in Westhagen angezündet. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an, teilt die Polizei mit.

Eine Zeugin verständigte demnach in der Nacht zu Samstag, gegen 4.19 Uhr, die Feuerwehr, nachdem sie im Kölner Ring die brennende mobile Toilette entdeckt hatte. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr stand die Toilette bereits in Vollbrand und wurde vollständig zerstört.

Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr wiederum bemerkte eine Anwohnerin in der Rostocker Straße ein lautes Geräusch und sah aus dem Fenster. Als sie die brennende Mülltonne sah, betätigte sie umgehend den Notruf der Feuerwehr. Durch die zeitnahen Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Mülltonnen verhindert werden. Eine Tonne wurde vollständig zerstört.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, sollen sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariats in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

