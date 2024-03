Wolfsburg. Mit einer Stichwaffe wird ein 21-Jähriger aus dem Kreis Helmstedt am Samstagabend leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wieder ist es am Nordkopf in Wolfsburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Das berichtet die Polizei Wolfsburg. Demnach wurde ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Helmstedt mit einer Stichwaffe leicht verletzt. Erst in der vergangenen Woche sorgte eine versuchte Tötung am Nordkopf für Schlagzeilen. Bisher ist laut Polizei kein Zusammenhang zwischen den beiden Taten zu erkennen.

Stichwaffen-Attacke am Wolfsburger Nordkopf: Polizei ermittelt

Am Samstagabend, gegen 19.55 Uhr, kam es zur Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Höhe des Geldautomaten am Wolfsburger ZOB. Verbale Streitigkeiten wurden zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 21-jährigen Opfer und einem bisher unbekannten Täter. Als die beiden zu Boden gegangen waren, stach der Täter mit einer nicht näher beschriebenen Stichwaffe auf das Opfer ein und verletzte es leicht. Anschließend floh der Täter in Richtung Bahnhofspassage.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem Unbekannten, konnte ihn jedoch nicht auffinden. Der 21-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter soll etwas jünger als 18 Jahre und zwischen 1,85 und 2 Meter groß sein. Er sei schlank, habe kurze schwarze Haare getragen und „entsprach einem arabischen Phänotyp“, wie die Polizei schreibt. Er habe eine dunkle Hose und Hacke sowie eine schwarze Cap getragen. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg melden unter (05361) 46460.

red