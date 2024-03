Wolfsburg. Am späten Samstagabend soll es am Omnibusbahnhof am Nordkopf eine Auseinandersetzung gegeben haben. Mehrere Personen wurden verletzt.

Die Polizei hat am späten Samstagabend gegen 21.30 Uhr nach einer Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen den Omnibusbahnhof am Nordkopf in Wolfsburg gesperrt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden mehrere Personen verletzt. Nähere Informationen könne man momentan noch nicht geben. Busse werden derzeit umgeleitet.

Dieser Text wird aktualisiert.

