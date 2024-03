Wolfsburg. Ein Materialschrank ist am Mittwochvormittag in der Neuen Schule in Wolfsburg in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

In der Neuen Schule Wolfsburg ist am Mittwochvormittag ein Schrank in Brand geraten. Das teilt die Feuerwehr mit. Demnach löste die Brandmeldeanlage gegen 11 Uhr aus. Die Feuerwehr-Leitstelle schickte einen Löschzug und einen Rettungswagen.

Bei der Anfahrt bestätigte sich, dass es sich um einen Brand handeln würde. Personal und Schüler hatten das Gebäude bereits verlassen, daher befand sich niemand in Gefahr.

Neue Schule Wolfsburg evakuiert - Gefahr für Menschen bestand nicht

Schulpersonal lotste die Einsatzkräfte zum Brandort. Ein Materialschrank in einem Klassenzimmer brannte. Ein Trupp löschte ihn unter Atemschutz und setzte dafür ein C-Rohr ein. Anschließend belüftete und entrauchte die Feuerwehr das Gebäude.

Das Klassenzimmer ist vorerst für den Unterricht nicht nutzbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red