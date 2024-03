Wolfsburg. 2024 sind wieder verkaufsoffene Sonntage geplant, dazu gibt‘s Programm. Wann sich Wolfsburger auf extra Zeit zum Shoppen freuen können.

Sonntags durch die Geschäfte in der Porschestraße bummeln oder in den Läden in der City-Galerie stöbern: Einkaufen am Sonntag ist in der Regel nur an ausgewählten Tagen im Jahr möglich. Welche Pläne es für ein langes Shopping-Wochenende 2024 in Wolfsburg sowie in den Stadtteilen gibt und welche Veranstaltungen parallel stattfinden, lesen Sie hier.

Wann ist verkaufsoffener Sonntag in Wolfsburg 2024?

In Wolfsburg sind für dieses Jahr nur zwei verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt geplant, wie die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) mitteilt. Beide Termine schließen sich an ein Rahmenprogramm an.

Besucherinnen und Besucher müssen sich allerdings noch bis zum Herbst gedulden: Am 29. September öffnen zum ersten Erlebnis-Sonntag des Jahres nicht nur zahlreiche Geschäfte in der Porschestraße sowie in der City-Galerie, parallel findet auch das Wolfsburger Oktoberfest in der Fußgängerzone statt. Ausgerichtet wird das Fest vom 27. September bis zum 2. Oktober vom Braunschweiger Festwirt Thomas Bronswyk. „Neben den geöffneten Geschäften erwarten die Besucherinnen und Besucher bayerische Spezialitäten, musikalische Unterhaltung und Aktionen unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz“, kündigt die WMG an.

Anfang November steht dann der zweite verkaufsoffene Sonntag in der Porschestraße und in der City-Galerie im Kalender: Am Sonntag, 3. November, öffnen die Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen. Begleitet wird der Einkaufs-Sonntag vom Street-Food-Festival in der Porschestraße, das vom 1. bis zum 3. November kulinarische Vielfalt und stimmungsvolle Musik in die City bringen soll.

Geschäfte öffnen am verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr

Beide Termine konkurrieren mit anderen verkaufsoffenen Sonntagen in der Region: So findet zum Beispiel am 29. September ebenfalls in Braunschweig ein Erlebnis-Sonntag statt. Am 3. November neben Braunschweig auch in Hannover.

Geöffnet haben die Geschäfte an den verkaufsoffenen Sonntagen in der Regel zwischen 13 und 18 Uhr. Aber: Eine Verpflichtung, nach der Ladeninhaber auch sonntags öffnen müssen, gibt es nicht. Deshalb kann es sein, dass nicht alle Geschäfte in der City teilnehmen.

Verkaufsoffener Sonntag 2024 auch in Vorsfelde?

Ob es 2024 im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde ebenfalls einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, ist nach Angaben von Thilo Kirsten vom Verkehrsverein Vorsfelde noch offen. Die Planungen laufen. Vergangenes Jahr öffneten die Geschäfte in der Langen Straße und der Amtsstraße am 8. Oktober. Dazu gab es ein Rahmenprogramm mit dem Schwerpunkt Fahrrad.

