Einkaufen in Wolfsburg Verkaufsoffener Sonntag in Vorsfelde: Alle Infos

Ausgiebig Gelegenheit zum Bummeln gibt es am 8. Oktober in Vorsfelde. Von 12 bis 17 Uhr sind die Geschäfte auf. Es gibt ein Rahmenprogramm mit dem Schwerpunkt Fahrrad, den MTV-Cheerleadern, Hüpfburg, Bratwurst, Kürbissuppe, Waffeln der Landfrauen, Kuchen vom örtlichen Bäcker. Die Geschäfte in der Lange Straße und der Amtsstraße laden zum Shoppen ein.

Die Cheerleader vom MTV Vorsfelde sind Deutsche Meisterinnen 2022. Die Sonics Aces wollen beim verkaufsoffenen Sonntag am 8. Oktober in Vorsfelde ein paar Stunts zeigen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Norbert Steinweh von Vorsfelde live schildert: „Wir haben uns dabei mit dem Fallersleber Kartoffelsonntag zeitlich abgesprochen. Die Fallersleber beginnen um 11 Uhr und machen bis 16 Uhr. Wir starten um 12 und machen bis 17 Uhr. So haben die Leute die Möglichkeit, noch beide Veranstaltungen zu besuchen.“ Die Anzahl der „erlaubten“ verkaufsoffenen Sonntage sind begrenzt, sodass in Wolfsburg ein Termin immer gleichzeitig auf die Eber- und die Hoffmannstadt fällt. In der Wolfsburger Innenstadt fand vergangenes Wochenende ein verkaufsoffener Sonntag statt, der stets losgelöst von den beiden großen Ortsteilen ist.

Fahrrad als Schwerpunkt am kommenden Sonntag in Vorsfelde

Beim Verkaufsoffenen in Vorsfelde spielt das Thema Fahrrad eine Rolle. Mit dabei ist der ADFC. Die Veranstalter freuen sich, wenn möglichst viele Besucher mit dem Rad kommen. Es gelten ohnehin Verkehrssperrungen und Umleitungen.

Wolfsburgs Mannschaft des Jahres 2022 zeigt Stunts

Spektakuläre Stunts wollen die Cheerleader Sonics Aces vom MTV zeigen. Sie holten 2022 den Deutschen Meister Titel in ihrer Klasse und wurden zu Wolfsburgs Mannschaft des Jahres gewählt.

Straßensperrung zum verkaufsoffenen Sonntag in Vorsfelde ab Samstag

Zum verkaufsoffenen Sonntag am 8. Oktober in Vorsfelde werden die Lange Straße sowie die Straße „An der Propstei“ im Rahmen der notwendigen Aufbauarbeiten bereits ab Samstag, 7. Oktober, ab etwa 13 Uhr für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Dadurch können auch die Kattenstraße und die südliche Meinstraße nicht angefahren werden. Die Sperrungen werden erst am Abend des 8. Oktober (voraussichtlich gegen 22 Uhr) aufgehoben.

So fahren die Busse beim Verkaufsoffenen

Für die Bushaltestellen „Ütschenpaul“ und „Petruskirche“ sowie „Obere Tor“ wird die Ersatzhaltestelle „An der Feuerwache“ in der Straße „An der Meine“ eingerichtet. Besuchern des verkaufsoffenen Sonntages wird empfohlen, die Parkplätze am Schützenhaus, Im Eichholz, am Achtenbüttelweg, Am Drömlingstadion und An der Meine in Anspruch zu nehmen. Parkmöglichkeiten gibt es am Schützenplatz, auf dem Lidl-Parkplatz. Wer kann, kommt mit dem Fahrrad.

