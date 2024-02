Wolfsburg. In den vergangenen Tagen hat es im Wolfsburger Ortsteil Mörse mehrere Einbrüche gegeben. Am Samstag durchwühlen Täter ein Einfamilienhaus.

Erneut ist es in Mörse zu einem Einbruch gekommen. In der vergangenen Woche vermeldete die Polizei zwei solcher Delikte in dem Wolfsburger Ortsteil. Am Samstag, zwischen 16.30 und 19.35 Uhr, traf es ein Einfamilienhaus in der Ostlandstraße.

Auch interessant

Laut Polizei nutzten die Täter die relativ kurze Abwesenheit der Bewohner aus, um sämtliche Räume nach möglicher Beute zu durchsuchen. Ersten Erkenntnissen nach haben die Einbrecher nichts entwendet.

Die Polizei hofft nun auf sachdienliche Hinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, soll sich bei der Polizei Wolfsburg melden unter (05361) 46460.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red