Wolfsburg. Unbekannte haben am Donnerstagabend die Terrassentüren zweier Häuser im Wolfsburger Ortsteil aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Wolfsburger Ortsteil Mörse sind Unbekannte am Donnerstagabend in zwei Einfamilienhäuser eingestiegen: Am Hubertusstieg zwischen 12 und 21.30 Uhr, in der Straße Westerfeld zwischen 18.30 und 19.25 Uhr.

Wie die Polizei berichtet, kamen die Täter in beiden Fällen über die rückwärtige Seite ins Gebäude. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür, durchsuchten die Räume und flüchteten anschließend unerkannt. In einem Fall stahlen sie hochwertigen Schmuck. Was darüber hinaus gestohlen wurde und ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen gibt, ist Bestandteil laufender Ermittlungen der Polizei.

Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, sollen sich unter der Rufnummer (05361) 46460 bei der Polizei in Wolfsburg melden.

