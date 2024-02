Wolfsburg. In der Sauerbruchstraße am Klieversberg ist es in der Nacht zu Sonntag zum Einbruch gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Samstagabend und Sonntag, 2 Uhr, sind Unbekannte in eine Apotheke in der Sauerbruchstraße in Wolfsburg eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Demnach warfen die Täter einen Gullydeckel gegen eine Scheibe, um sich Zutritt zu verschaffen. Sie durchsuchten die Apotheke und erbeuteten laut Polizei eine geringe Menge Bargeld.

Einbrecher stehlen Bargeld aus Wolfsburger Apotheke

Der Schaden liegt bei rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen auf dem Klinikumsgelände oder den angrenzenden Parkplätzen gesehen haben, um Hinweise: (05361) 46460.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red