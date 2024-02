Wolfsburg. Spielkonsolen, Sportgeräte und E-Scooter haben die Unbekannten bei dem Einbruch gestohlen am frühen Montag gestohlen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße Stormhof in Wolfsburg eingebrochen und haben diverse Gegenstände gestohlen. Am Montagmorgen verständigte eine Hausbewohnerin die Polizei, nachdem sie die beschädigten Türen im Keller festgestellt hatte, schreibt die Polizei.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Täter über eine Nebentür in das Gebäude. Dort wirkten sie gewaltsam auf zwei Türen ein, um in die entsprechenden Kellerräume zu gelangen. Sie entwendeten nach jetzigem Stand unter anderem einen E-Scooter sowie mehrere Spielkonsolen und Sportgeräte. Ebenfalls durchwühlten sie einen unverschlossenen Kellerraum nach sich lohnender Beute, wurden hier jedoch offensichtlich nicht fündig. Sie entfernten sich daraufhin ungesehen mit dem Diebesgut. Hinweise: (05361) 46460.

Unbekannte stehlen gelben VW Multivan in Wolfsburg

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag einen gelben VW Multivan von einem Parkplatz in der Straße Am Stemmelteich gestohlen. Die 37-jährige Eigentümerin des Fahrzeugs informierte sofort die Polizei, als sie am Dienstagmorgen feststellte, dass sich ihr PKW nicht mehr auf ihrem Stellplatz befand, heißt es in einer Mitteilung der Beamten. Die Frau hatte den Bus am Vorabend dort abgestellt. Hinweise: (05361) 46460.

red