Wolfsburg. Viele Teams engagieren sich nun im sozialen Bereich oder lassen sich zu Ausbildern schulen.

Für die neuen Auszubildenden der DRK-Therapiehundeteams Wolfsburg-Mitte wurde es am letzten Januar-Wochenende ernst. Dann nämlich fanden laut Mitteilung des DRK die theoretische sowie die praktische Prüfung statt. Tanja Weiler, Gründerin der Therapiehundeteams, berichtet: „Alle haben mit Bravour bestanden. Schon vor ihrer Prüfung haben die Teams zum Beispiel beim Hundeweihnachtsmarkt kräftig unterstützt.“

Ein paar Mensch-Hund-Teams seien noch auf der Suche nach ihrem Wirkungsbereich, aber die meistens wussten schon früh, wo sie unterstützen wollten, schreibt das DRK weiter. So bekomme die Trostinsel des Wolfsburger Hospizes zum Beispiel zwei weitere Teams, um die Kinder und Jugendlichen in ihrer Trauer zu begleiten. Aber auch in verschiedenen Kindergärten wurden Termine vereinbart.

Das ändert sich bei den Wolfsburger Therapiehundeteams

In den Therapiehundeteams werde sich in Zukunft jedoch etwas verändern. Denn dieser Ausbildungsjahrgang sei der letzte, der mit der Unterstützung des DRK-Landesverbandes Hessen stattgefunden habe.

Gleich drei Teams nutzen jedoch die Chance und lassen sich zu DRK-Therapiehundeteam-Ausbilder schulen. Künftige Ausbildungen würden sich somit unabhängiger und einfacher gestalten, schreibt das DRK.

Finanzielle Unterstützung erhielt das Therapiehundeteam des DRK-Ortsvereins Wolfsburg-Mitte von der Deutschen Postcode Lotterie. Insgesamt flossen 10.400 Euro in die Ausbildung. Tanja Weiler freut sich über diese Unterstützung: „Es handelt sich hierbei um mein Herzensprojekt und ich bin unheimlich stolz und glücklich, dass wir durch die Postcode Lotterie die letzte Ausbildung finanzieren konnten.“

Katja Diemer, Head of Charities bei der Deutschen Postcode Lotterie, wird in einer Mitteilung wie folgt zitiert: „Wir freuen uns, dass wir dank unserer zahlreichen Teilnehmer dieses tolle Projekt unterstützen können.“

