Wolfsburg. Für den 51-jährigen Andreas aus Wolfsburg geht es am Samstag nach Hannover. Auf ihn warten bis zu 22.000 Euro.

Spannend wird der kommende Sonntagnachmittag für Andreas aus Wolfsburg. Der 51-Jährige ist dann als Kandidat in der TV-Show „Bingo!“ live zu sehen ab 17 Uhr im NDR-Fernsehen. Unter tausenden Bewerbern wurde der Beamte durch einen Zufallsgenerator ausgelost.

Andreas reist am Samstag mit seiner Mutter Waltraut nach Hannover. Den Abend vor der Sendung verbringen die beiden in einem Hotel und können sich bei einem 5-Gänge-Menü verwöhnen lassen, heißt es in der Mitteilung. Dort lerne Andreas dann auch seinen Gegenspieler Manfred aus Neustadt/Holstein in Schleswig-Holstein kennen.

Am Sonntag geht es dann zur Livesendung. Ab 17 Uhr muss Andreas sich dann im „Bingo!“-Quiz gegen seinen Mitspieler durchsetzen. Im Finalspiel „Das süße Glück“ spielt der Sieger dann um den Honigtopf. „Ein wenig Schnelligkeit, ein gutes Urteilsvermögen und jede Menge Glück gehören dazu“, erklärt Bingo-Moderator Michael Thürnau.

Kommt Andreas ins Finale warten bis zu 22.000 Euro auf den leidenschaftlichen Sportangler. Auf die Mitspieler vor dem Fernseher warten viele Preise und der mit 1,3 Millionen Euro gefüllte „Bingo!“-Jackpot.

„Bingo! - Die Umweltlotterie“ laufe seit mehr als 26 Jahren jeden Sonntag live im NDR-Fernsehen und hat bislang mehr als 250 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt. Präsentiert wird die beliebte TV-Show von Moderator Michael Thürnau und seiner Kollegin Jule Gölsdorf.

