Wolfsburg. Die Täter haben es in der Nacht zu Dienstag auf ein Vereinsheim und ein Gartenhaus abgesehen. Die Wolfsburger Polizei bittet um Hinweise.

Im Wolfsburger Ortsteil Mörse sind Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Vereinsheim und in ein Gartenhaus eingebrochen. Die Tatorte liegen in der Letzlinger Straße und im Herzbergweg, also in unmittelbarer Nähe.

Im Herzbergweg hebelten die Täter ein Gartenhäuschen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses auf und stahlen ein darin gelagertes Pedelec samt Werkzeug. Im Anschluss machten sich die Täter an der Tür des Vereinsheims zu schaffen und beschädigten dabei eine Fensterscheibe. In dem Gebäude durchsuchten sie die Räumlichkeiten und nahmen nach ersten Kenntnissen ein Tablet mit.

Insgesamt verursachten die Täter einen Schaden von zirka 5000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen 18 und 8.20 Uhr an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, sollen sich an die Polizei in Fallersleben unter (05362) 947410 wenden.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red