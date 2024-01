Wolfsburg. In der Nacht zu Sonntag, 21. Januar, bemerkt eine Mitarbeiterin eines Seniorenheims in Wolfsburg, dass ein Tresor fehlt.

Unbekannte haben im Wolfsburger Antonius-Holling-Weg einen Tresor aus dem Seniorenzentrum St. Elisabeth gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Demnach ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 20. Januar, 18 Uhr, und Sonntag, 21. Januar, 2.30 Uhr. Der Diebstahl fiel einer Mitarbeiterin des Seniorenzentrums gegen 8.30 Uhr auf.

Wie die Täter ins Gebäude gelangten, ist laut Polizei bisher unklar. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt zu einem Büro, wo sie den Tresor entwendeten. Ein im Foyer geparkter Rollstuhl wurde entwendet, um das Diebesgut zu transportieren.

Wer hat den Tresor-Transport durch Wolfsburg gesehen?

Dieser Transport fiel am Sonntagmorgen, gegen 2.30 Uhr, einer Zeugin auf. An der Unterführung Volkswagen-Bad/Sportakademie beobachtete sie einen jungen Mann, der versuchte, Rollstuhl samt Tresor zum Berliner Ring zu schieben. Als sie den Mann ansprach, floh der Unbekannte in Richtung Großer Schillerteich und ließ seine Beute zurück.

Polizisten stellten Rollstuhl und Tresor sicher, konnten die Gegenstände jedoch noch keiner Tat zuordnen. Am Sonntagmorgen stellte sich dann heraus, dass im Antonius-Holling-Weg eingebrochen wurde.

„Da es schon sehr auffällig ist, einen Rollstuhl mit einem Gegenstand in der Nacht durch die Innenstadt zu schieben, hoffen die Ermittler darauf, dass dies nicht unbemerkt blieb“, schreibt die Polizei und bittet um Hinweise unter (05361) 46460.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red