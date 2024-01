Wolfsburg. Bald eröffnet in dem Einkaufszentrum in der City ein Friseur mit besonderem Konzept. Auch ein Umzug steht an. Was sich noch ändert.

Im Frühjahr wird in der City-Galerie in der Wolfsburger Porschestraße eine Neueröffnung gefeiert: In ein Ladenlokal im Obergeschoss des Einkaufszentrums zieht ein Friseur-Salon samt Barber-Shop ein. Voraussichtlich ab Anfang März wird das Team von Friseurmeister Ahmed Hasan in dem Salon neben dem American-Diner Play Off Haare waschen, schneiden und föhnen sowie Männerbärte trimmen und stylen.

Der Berliner Ahmed Hasan betreibt unter dem Label „Orient Style“ bereits Salons in Berlin und Langenhagen im Norden Hannovers. Für den neuen Standort in der Volkswagenstadt haben er und sein Geschäftspartner sich aus zwei Gründen entscheiden: „Die City-Galerie ist ein interessantes Center und Wolfsburg durch VW eine wohlhabende Stadt“, erzählt der Friseurmeister in einem Telefonat. Loslegen wollen die Betreiber zunächst mit zwei bis drei Mitarbeitern. „Der Shop hat die ideale Größe für den Start. Wir schließen nicht aus, dass wir uns vergrößern, wenn es gut läuft“, berichtet Hasan, der seit 15 Jahren in der Branche arbeitet.

Neuer Friseur-Salon eröffnet in City-Galerie Wolfsburg, Klier ist raus

Der Nezugang kommt der City-Galerie gelegen – nicht nur mit Blick auf einige leerstehende Ladenflächen: Mitte Januar erst hat Friseur Klier das Center verlassen. Der Mietvertrag sei, so erklärte es Klier-Sprecher Rüdiger Schmitt Ende Dezember unserer Zeitung, seitens des Vermieters gekündigt worden, da für die Fläche eine Neunutzung geplant ist. Eine Ersatzfläche sei für das Wolfsburger Unternehmen keine Option gewesen. Weiter betreiben will die Klier Hair Group aber den gerade renovierten Salon „Super-Cut“ im Erdgeschoss des Centers.

Das Konzept von „Orient-Style“ hingegen soll sich nach Angaben des Berliner Betreibers unterscheiden: Eine Spezialität des Salons ist der integrierte Barber-Shop. Gesichtshaare werden von den Mitarbeitern zum Beispiel mit einer speziellen Fadentechnik entfernt, berichtet Ahmed Hasan. Doch bis es soweit ist, gibt es in dem ehemaligen Nageldesign-Studio noch einiges zu tun. Aktuell würden die Umbauarbeiten laufen. Arbeitsplätze würden eingerichtet, Böden getauscht, Sanitäranlagen und Elektrik erneuert.

Der Schmuckhersteller Pandora will sich vergrößern. Ab Ende Februar sollen dann im ehemaligen Pop-up-Store von Ikea zwischen Feinkost Gepp‘s und Christ Ringe, Ketten und Co. verkauft werden. © regios24 | Lars Landmann

City-Galerie Wolfsburg: Schmuck-Geschäft Pandora zieht um

Und auch an anderen Stellen im Center tut sich gerade einiges oder hat sich in den vergangenen Wochen getan: Ende 2023 hat ein asiatisches Restaurant eröffnet und so den Leerstand in der Gastro-Meile im Erdgeschoss geschlossen. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt Center-Manager Andreas Schwarzkopf. Zudem steht ein Umzug bevor: Wie Schwarzkopf berichtet, wird sich das Schmuck-Geschäft Pandora vergrößern und Ende Februar die ehemalige Fläche des Pop-up-Stores von Ikea im Erdgeschoss, zwischen Juwelier Christ und Feinkost Gepp‘s, beziehen. „Ikea ist seit Ende November nicht mehr im Center, da die Testphase für das Konzept beendet war“, berichtet Schwarzkopf.

Ein neuer Ankermieter steht schon seit längerer Zeit fest: Im Herbst 2024 will die Einzelhandelskette TK Maxx im Einkaufszentrum eine Filiale eröffnen. Um Platz zu schaffen, sind das Deko-Geschäft Depot und Sportausstatter Intersport Ende vergangenen Jahres innerhalb der City-Galerie umgezogen. Auf etwa 1400 Quadratmetern Fläche will TK Maxx in Wolfsburg Markenkleidung, Schuhe, Accessoires, Haushaltswaren und mehr anbieten. In der Region ist die Kette bisher nur in Braunschweig vertreten.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: