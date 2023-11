Wolfsburg. Schnäppchenjäger dürfen sich auf den Herbst 2024 und TK Maxx freuen. Intersport feiert Wiedereröffnung im Erdgeschoss der City-Galerie.

Schnäppchenjäger sollten sich den Herbst 2024 für einen Besuch in der Wolfsburger City-Galerie schon einmal vormerken. Dann öffnet die Einzelhandelskette TK Maxx im Einkaufszentrum in der mittleren Porschestraße die Türen. Auf etwa 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche will das Unternehmen Markenkleidung, Schuhe, Accessoires, Haushaltswaren und vieles mehr anbieten. In der Region ist TK Maxx bisher nur in Braunschweig vertreten.

Die Einzelhandelskette TK Maxx (hier das Geschäft in Ansbach) kündigt an, im Herbst 2024 einen Laden in der Wolfsburger City-Galerie zu öffnen. © FMN | TK Maxx

TK Maxx kommt in die City-Galerie Wolfsburg

„Das Konzept hinter TK Maxx heißt Off-Price und bedeutet, den Kunden das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten“, heißt es in einer am Donnerstag versendeten Pressemitteilung des Unternehmens. So gebe es günstige Top-Marken und Designer Labels für Damen, Herren und Kinder ebenso wie Wohn-Accessoires, verspricht TK Maxx. Mehrmals wöchentlich gebe es neue Lieferungen und somit jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Nach Unternehmensangaben ist TK Maxx seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und betreibt hier 174 Läden. Europaweit gebe es 640 Filialen, außer in Deutschland noch in Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und den Niederlanden.

Intersport öffnet nach Umzug im Erdgeschoss der City-Galerie

Langjähriger Stammmieter in der Wolfsburger City-Galerie ist Intersport Voswinkel. Der Sportausstatter ist vom ersten Ober- ins Erdgeschoss gezogen und hat seit Donnerstag, 23. November, wieder geöffnet. Auf einer rund 800 Quadratmeter großen Sporterlebniswelt bietet Intersport alles rund um die Kategorien Running, Training und Outdoor an, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.

Intersport bietet in der Wolfsburger City Galerie auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche alles rund um Laufen, Training und Outdoor an. © FMN | Intersport Voswinkel

Intersport setzt auf 800 Quadratmetern die Schwerpunkte Running, Training und Outdoor

Mit dem Umbau haben wir insbesondere den Aspekt des Erlebnisshoppings in den Fokus gerückt“, wird Intersport-Geschäftsführer Marcus Neul zitiert. „Unser Team von zehn Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen steht für eine individuelle, kompetente Beratung“, verspricht Neul. Eine professionelle Fußanalyse und eine Schuhteststrecke sollen helfen, den richtigen Lauf- oder Wanderschuh zu finden. Angeboten werde eine vielfältige Auswahl an Sportausstattung von zahlreichen namhaften Sportmarken. „Für uns sind Sport und Gesundheit eine Herzensangelegenheit. Wir möchten alle Kunden mit unserer Begeisterung und Leidenschaft für den Sport inspirieren und mitreißen“, sagt Neul.

Ein Blick in das neue Geschäft von Intersport nach dem Umzug innerhalb der Wolfsburger City Galerie. © FMN | Intersport Voswinkel

Gegründet wurde das Unternehmen Sport Voswinkel GmbH & Co. KG im Jahr 1904. Der Firmensitz befindet sich in Dortmund. Seit 1989 ist Sport Voswinkel Mitglied der Intersport Deutschland eG. Unter der Marke Intersport Voswinkel gibt es deutschlandweit 37 Standorte. Insgesamt gehören zu Sport Voswinkel 50 Sportfachgeschäfte.