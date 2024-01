Wolfsburg. Selina Pinneker und Emily Theis gewinnen den Regionalentscheid von „Jugend debattiert“ in Wolfsburg. Was die beiden jetzt erwartet.

In Kooperation mit den außerschulischen Lernorten Stadtmuseum und Hoffmann-von-Fallersleben-Museum im M2K fand der Regionalentscheid des Schülerwettbewerbs „Jugend debattiert“ im Schloss Wolfsburg statt. Dabei setzte sich in der Debatte der Sekundarstufe I Selina Pinneker vom Phoenix-Gymnasium durch. Die Siegerin der Sekundarstufe II wurde Emily Theis vom Ratsgymnasium, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Beide Siegerinnen hätten sich positiv über ihre Erfahrungen geäußert. Selina Pinneker besucht die 10. Klasse des Phönix-Gymnasiums und nahm zum zweiten Mal am Wettbewerb teil. Für sie bedeute der Wettbewerb, dass sie durch die Themenvielfalt dazulernt, und ihr gefalle es, dass sie hier andere Jugendliche kennenlernen kann, die ähnliche Interessen teilen. Zudem mache ihr das Programm „Jugend debattiert“ einfach Spaß.

Das Schloss Wolfsburg als besonderer Austragungsort für „Jugend debattiert“

Emily Theis nahm bereits in der 9. und 10. Klasse am Wettbewerb „Jugend debattiert“ teil. Jetzt besucht sie die 13. Klasse und macht ihr Abitur. Sie finde, dass „Jugend debattiert“ ein interessantes Format ist und eine einzigartige Möglichkeit, Debatten in einem Rahmen zu führen und sich in den Strukturen des Streitgesprächs auszuprobieren. Die Vorbereitungen und der Wettbewerb seien für sie Übungen an der Selbstpräsentation, denn durch das Feedback der anderen und der Jury kann sie für sich lernen.

Die Organisation und Koordination der Veranstaltung im Schloss waren für uns eine erneute Gelegenheit, eine faire Debattenkultur und die politische Bildung für unsere Demokratie auf innovative Weise zu fördern. Nicole Trnka - Mitarbeiterin vom M2K in Wolfsburg

Für alle Teilnehmenden habe das Schloss eine besondere Atmosphäre geboten, heißt es. Seine Geschichte und Nutzung als kultureller Veranstaltungsort biete einen Bezug zum Wettbewerb, bei dem es um die Verbindung von Wissen und Bildung geht. „Das historische Bewusstsein, die politische Meinungsbildung sowie die freie Meinungsäußerung sind zentrale Anliegen sowohl des Stadt- als auch des Hoffmann-von-Fallersleben-Museums“, betont Nicole Trnka vom M2K. „Die Organisation und Koordination der Veranstaltung im Schloss waren für uns eine erneute Gelegenheit, eine faire Debattenkultur und die politische Bildung für unsere Demokratie auf innovative Weise zu fördern. Daher fühlen wir uns dem Wettbewerb auch sehr verbunden.“

24 Schüler aus Wolfsburg und dem Umland nahmen an „Jugend debattiert“ teil

Die Veranstaltung zog rund 100 Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern an. Zum Regionalentscheid angetreten sind Schüler der Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt, des Gymnasiums Fallersleben, des Gymnasiums Anna-Sophianeum Schöningen, der IGS Sassenburg, der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, des Phoenix-Gymnasiums und des Ratsgymnasiums.

Die Finalteilnehmer der Sekundarstufe I bei "Jugend debattiert" im Wolfsburger Schloss: (von links) Christian Sackmann, Moritz Globisch, Veronika Lempa und Selina Pinneker. © FMN | Stadt Wolfsburg

Die 24 teilnehmenden Schüler – aufgeteilt in die Altersstufen Sekundarstufe I (8. bis 10. Klasse) und Sekundarstufe II (11. bis 13. Klasse) – debattierten in mehreren Qualifikationsrunden. Im Finale im Jagdsaal traten in beiden Altersstufen jeweils vier Schüler an. Die Finaldebatte der Sekundarstufe I behandelte die Frage nach einem verpflichtenden Engagement von Jugendlichen in der Feuerwehr. Die Sekundarstufe II debattierte über die Umwandlung der Städte der Region zu sogenannten Schwammstädten.

Für die Finalisten geht es zum Landeswettbewerb Niedersachsen

Nach der Beratung und dem qualifizierten Feedback der Fachjury – bestehend aus Olaf Katzer (Leiter des Bereichs Bildung der Autostadt), Kerstin Stender (Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg), Nils Bauder (Vorjahressieger im Regionalentscheid und Zweitplatzierter der niedersächsischen Landesqualifikation), Grethje Görth (Projektlehrkraft des Gymnasiums Fallersleben) sowie Bettina Friedrich (Projektlehrkraft der Giordano-Bruno-Gesamtschule) – standen Selina Pinneker und Emily Theis als Siegerinnen fest.

Alle Teilnehmenden erhielten eine Urkunde, die Finalisten wurden zudem mit einem Büchergutschein belohnt. Die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Finaldebatten haben nun die Möglichkeit, am Debattiertraining der Regionalsieger Niedersachsen teilzunehmen. Zudem haben sie sich für den Landeswettbewerb Niedersachsen am 5. März im Landtag in Hannover qualifiziert.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red