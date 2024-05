Wolfsburg. Anfang Juni wird in Fallersleben vier Tage lang groß gefeiert. Die Königsscheiben sind fertig. Hier finden Sie alles Wichtige.

In zwei Wochen wird die Traditionsveranstaltung schon in vollem Gange sein: Im Juni wird in Fallersleben „421 Jahre Volks- und Schützenfest“ gefeiert, es ist das mit weitem Abstand älteste Fest in ganz Wolfsburg. Am Donnerstag haben Bürgerschützenkönig Frank Wöhler und weitere Akteure die neuen Königsscheiben vorgestellt, auf die beim Königsschießen gezielt wird. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zum Fallersleber Schützenfest.

Wann wird das Volks- und Schützenfest Fallersleben gefeiert?

Gefeiert wird von Donnerstag bis Sonntag, 6. bis 9. Juni. Offizielle Eröffnung ist am Donnerstag mit dem Fahnenhissen am Schloss. Nach 15 Jahren ist die Veranstaltung 2023 aus der Altstadt zurückgekehrt zum Schützenplatz auf dem Windmühlenberg, wo auch diesmal die weiteren Programmpunkte stattfinden.

Welche Motive haben die Königsscheiben?

Die Bürgerkönigsscheibe, traditionell gestiftet vom amtierenden König – und am Donnerstag von ihm und seinen Ministern sowie Mitgliedern der Arbeitsgruppe Schützenfest vor der Verwaltungsstelle präsentiert –, zeigt das Wöhler‘sche Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße 27, in dem es früher einmal eine „Bäckerei und Conditorei“ gab. Schmunzelnd wies Frank Wöhler darauf hin, dass das Motiv ein Detail zeigt, das es damals noch nicht gab: das von ihm an seinem Haus angebrachte private Straßenschild „Wöhlergasse“. Gemalt hat die Scheibe Friedrich Wandschneider. Die Kinderkönigsscheibe, die die vier Minister stiften, ziert in diesem Jahr das Gebäude mit dem traditionsreichen Metropol-Kino in der Bahnhofstraße.

Vorstellung der Königsscheiben für 421 Jahre Schützenfest in Fallersleben. Jörg Moser (von links), Jens Heyder, Dieter Düsterhus, Frank Wöhler, Andreas Kiene, Torsten Priesemann, Lea Broedermann und André Schlichting. © regios24 | Helge Landmann

Wann findet das Königsschießen statt?

Zum ersten Mal findet das Kinderkönigsschießen zusammen mit dem Königsschießen der Erwachsenen am Freitagnachmittag von 15.30 bis 18 Uhr im USK-Heim neben dem Festplatz statt. Teilnehmende Kinder benötigen die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten.

Wer kann Bürgerschützenkönig oder Kinderkönig von Fallersleben werden?

Schießberechtigt auf die Scheibe des Bürgerkönigs sind alle Einwohner von Fallersleben, die dort seit mindestens zwei Jahren gemeldet sind und mindestens 25 Jahre alt sind. Kinderkönig werden können alle in Fallersleben gemeldeten Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren.

Welche Fahrgeschäfte und Buden gibt’s auf dem Festplatz?

Es werden ein Autoscooter, ein Kettenkarussell, zwei Kinderkarussells und ein Bungee-Jumping aufgebaut. An den Buden werden unter anderem Schießen, Bratwurst, Bier und Erfrischungsgetränke im Angebot sein.

Für den Rummel mit Jahrmarkt auf dem Fallersleber Festplatz wird wieder ein Autoscooter aufgebaut. (Archiv) © regios24 | Lars Landmann

Für welche Veranstaltungen brauche ich Eintrittskarten?

Für Eröffnungsabend, kleines und großes Frühstück werden Tickets benötigt. Restkarten gibt es, soweit noch vorhanden, an den Tageskassen. Der Kartenvorverkauf läuft im USK-Heim am Windmühlenberg, im Kleinen Lädchen am Hofekamp, bei LVM Versicherung in der Bahnhofstraße sowie eingeschränkt in der Verwaltungsstelle am Hofekamp. Im Vorverkauf kosten die Karten einzeln 25 Euro und im 3er-Paket 65 Euro; an der Tageskasse werden je 27 Euro fällig.

Welche Veranstaltungen im Festzelt sind kostenlos?

Am Freitag findet im Zelt ab 15.30 Uhr das kostenlose Kinderfest statt. Auch für die Königsproklamation, die diesmal schon um 20 Uhr beginnt, sowie für die anschließende Disco mit DJ ist der Eintritt frei. Ebenso kostenlos sind am Samstag ab 15 Uhr der Seniorennachmittag sowie abends ab 20 Uhr der Tanz auf dem Festzelt mit der Band „Zeitlos“, wozu der Festwirt einlädt. Auch für den ökumenischen Festgottesdienst am Sonntag ab 10 Uhr sowie für die Auftritte der Musikzüge ab 15 Uhr werden keine Karten benötigt.

Auch interessant

Veranstaltungen In Fallersleben steigen im Sommer vier große Partys Von Claudia Caris

Welche Veranstaltungen gibt es speziell für Kinder?

Viele Jahre wurde das Kinderfest am Samstag gefeiert, mehrere Jahre auch ohne Kinderumzug. Schon im Vorjahr wurde das Kinderprogramm zurückverlegt auf den Freitag – und es gibt auch dieses Jahr wieder einen Umzug für den Nachwuchs. Am Freitag startet der Kinderumzug um 14.30 Uhr vom Denkmalplatz zum Festplatz. Dort richten mehrere Organisatoren ab 15.30 Uhr das Kinderfest aus.

Welche Umzüge gibt es, und wie sind die Routen?

Der Kinderumzug startet am Freitag um 14.30 Uhr und nimmt diese Route: Denkmalplatz, Marktstraße, Gröpertor, Hinterm Hagen, Herzogin-Clara-Straße, Schützenplatz. Der große Festumzug beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr und bewegt sich auf dieser Strecke: Denkmalplatz, Westerstraße, Gifhorner Straße, Viehtrift, Am Neuen Tor, Bahnhofstraße, Marktstraße, Gröpertor, Hinterm Hagen, Erich-Netzeband-Straße, Friedrich-Mumme-Straße, Am Alten Gut, Berliner Straße, Dresdener Straße, Herzogin-Clara-Straße, Schützenplatz.

Wo finde ich weitere Informationen?

Die Organisatoren haben wieder einen Flyer herausgegeben, der in den nächsten Tage verteilt wird. Außerdem werden die einzelnen Programmpunkte in den Fallersleber Online-Terminkalendern gelistet. Weitere Informationen sind zu finden unter www.fallersleben.de, www.unserfallersleben.de, auf Facebook und auf Instagram.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: