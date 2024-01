Fallersleben. Die Ortsfeuerwehr Fallersleben teilt mit, in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich zwei Müllcontainer gelöscht zu haben.

Gleich zwei Müllcontainer brannten in der Nacht von Freitag, 19. Januar, auf Samstag, 20. Januar in Fallersleben. Der erste Alarm für die Ortsfeuerwehr Fallersleben löste um 00.37 Uhr aus. Im Ganterwinkel habe ein Großraumcontainer gebrannt, so die Feuerwehr. Auf der Anfahrt hätten die Feuerwehrleute einen weiteren brennenden Müllcontainer an der Straße Lange Stücke gesehen. Für diesen Brand rückte ein weiteres Tanklöschfahrzeug aus. Gegen 2 Uhr waren die Brände gelöscht. Wie es zu den Bränden kam, sei unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gleich zwei Müllcontainer brannten zur gleichen Zeit in der Nacht von Freitag auf Samstag in Fallersleben. © FMN | Ortsfeuerwehr Fallersleben

red