Wolfsburg. Das Sparprogramm schlägt den Beschäftigten jetzt auf den Magen: Top-Manager betont, dass nicht alle Standorte erhalten bleiben werden.

Das ist ein dickes Ding, das den Beschäftigten schwer im Magen liegen wird. VW will im Rahmen des Sparprogramms bei der Kernmarke auch Betriebsrestaurants im Wolfsburger Stammwerk schließen. Das gab Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian in einem Podcast mit Gastronomiechef Markus Greiner bekannt. Sarkastisch ausgedrückt könnte man sagen: Das Performance-Programm kommt auf den Tellern der Kantinen an.